SARGENTO DE LABOCAR PUNTA ARENAS ENTREGA RECOMENDACIONES PARA DETECTAR BILLETES FALSOS EN FIESTAS PATRIAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Sargento 1° Jaime Sandoval López, jefe del Laboratorio de Documentología de Labocar Punta Arenas, entregó un mensaje preventivo a la comunidad en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

El funcionario abordó la importancia de estar atentos ante la circulación de billetes falsos durante estas fechas, explicando cómo reconocerlos y qué hacer en caso de detectar alguno. Asimismo, detalló que la ciudadanía debe denunciar estos hechos a las autoridades competentes y no intentar utilizarlos nuevamente en el comercio.

Sandoval también se refirió a los cambios que han experimentado los billetes en los últimos años, tanto en su diseño como en el material utilizado para dificultar su falsificación, resaltando que la verificación a contraluz y el uso de la textura son elementos clave para distinguir su autenticidad.

El llamado de Labocar busca reforzar la prevención en estas fechas de alta circulación de dinero en efectivo, promoviendo la responsabilidad y la seguridad económica en toda la comunidad magallánica.





