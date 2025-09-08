CARABINEROS CELEBRA DÍA DEL POSTULANTE EN MALL ESPACIO URBANO PIONERO

El departamento de reclutamiento y selección P6, cada año lleva a cabo la celebración del “Día del Postulante”; a la Escuela de Formación de Carabineros de Chile – Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, a través de las oficinas de admisión de todo el país.







La finalidad de esta iniciativa nacida en el año 2012, es generar una instancia de acercamiento presencial con los estudiantes, adultos jóvenes y comunidad en general, con los funcionarios y funcionarias policiales, de distintas unidades especializadas y secciones operativas, con el afán de compartir el testimonio y experiencia de la carrera, en los distintos ámbitos del quehacer policial, como así también, incentivar a los jóvenes a conocer más acerca del trabajo de Carabineros de Chile, y las diferentes alternativas y procesos para ingresar a la institución.







El pasado viernes la Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, junto a la Prefectura Magallanes, hicieron posible la presentación mediante Stands de las siguientes unidades: Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE Magallanes, 5ta. Comisaría de Control de Orden Público COP, LABOCAR, SIAT, OS7, 1ra. Comisaría de Punta Arenas, Oficina MICC, TIC Magallanes, y Oficina de Postulaciones.







El encargado de la oficina de postulaciones, Suboficial Mayor Samuel Cifuentes Venegas, comentó al respecto: “Estamos muy agradecidos en primera instancia con nuestro Alto Mando Zonal, y nuestra Prefectura, por el respaldo otorgado para la realización de esta importante actividad. Por otra parte, deseamos agradecer todo el respaldo, apoyo, y las gestiones realizadas por don Freddy Tapia en representación del Mall Espacio Urbano Pionero, quienes hacen posible contar, con el lugar propicio para compartir con la comunidad local.”

​





Este año tuvimos la fortuna de contar por estos días, con la participación de dos Carabineros alumnos de Magallanes, que se encuentran realizando práctica profesional, y a poco de egresar de la escuela de formación, quienes compartieron sus experiencias con los jóvenes.







Los interesados en conocer más acerca del proceso de postulación para orden y seguridad, y otros procesos logísticos y civiles, puede visitar el portal postulaciones.carabineros.cl


