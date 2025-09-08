Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

8 de septiembre de 2025

CARABINEROS CELEBRA DÍA DEL POSTULANTE EN MALL ESPACIO URBANO PIONERO

​Proceso de Admisión 2026

carabinerosmall

El departamento de reclutamiento y selección P6, cada año lleva a cabo la celebración del “Día del Postulante”; a la Escuela de Formación de Carabineros de Chile – Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, a través de las oficinas de admisión de todo el país.



La finalidad de esta iniciativa nacida en el año 2012, es generar una instancia de acercamiento presencial con los estudiantes, adultos jóvenes y comunidad en general, con los funcionarios y funcionarias policiales, de distintas unidades especializadas y secciones operativas, con el afán de compartir el testimonio y experiencia de la carrera, en los distintos ámbitos del quehacer policial, como así también, incentivar a los jóvenes a conocer más acerca del trabajo de Carabineros de Chile, y las diferentes alternativas y procesos para ingresar a la institución.



El pasado viernes la Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, junto a la Prefectura Magallanes, hicieron posible la presentación mediante Stands de las siguientes unidades: Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE Magallanes, 5ta. Comisaría de Control de Orden Público COP, LABOCAR, SIAT, OS7, 1ra. Comisaría de Punta Arenas, Oficina MICC, TIC Magallanes, y Oficina de Postulaciones.



El encargado de la oficina de postulaciones, Suboficial Mayor Samuel Cifuentes Venegas, comentó al respecto: “Estamos muy agradecidos en primera instancia con nuestro Alto Mando Zonal, y nuestra Prefectura, por el respaldo otorgado para la realización de esta importante actividad. Por otra parte, deseamos agradecer todo el respaldo, apoyo, y las gestiones realizadas por don Freddy Tapia en representación del Mall Espacio Urbano Pionero, quienes hacen posible contar, con el lugar propicio para compartir con la comunidad local.”



Este año tuvimos la fortuna de contar por estos días, con la participación de dos Carabineros alumnos de Magallanes, que se encuentran realizando práctica profesional, y a poco de egresar de la escuela de formación, quienes compartieron sus experiencias con los jóvenes.



Los interesados en conocer más acerca del proceso de postulación para orden y seguridad, y otros procesos logísticos y civiles, puede visitar el portal postulaciones.carabineros.cl

karateadultosmayores

KARATE Y KATAS QUE MEJORAN LA VIDA DE ADULTOS MAYORES EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile