FAMILIAS MAGALLÁNICAS Y TURISTAS DISFRUTARON DE LOS 80 AÑOS DEL PETRÓLEO EN MAGALLANES

​Dos charlas técnicas, una vista panorámica de Punta Arenas y postales históricas sobre el desarrollo de los hidrocarburos en Magallanes fueron parte de la puesta en escena de la Empresa Nacional del Petróleo en el Día Regional de los Patrimonios, una actividad que concitó el interés de familias y turistas, y que es posible gracias a su programa Enap Puertas Abiertas.



Cerca de 170 personas llegaron hasta el edificio central de la estatal en Punta Arenas, teniendo la oportunidad de recorrer algunos de sus pisos y conocer los procesos productivos de las dos líneas de negocio de Enap: Exploración y Producción, con el abastecimiento de gas natural para la región; y Refinación y Comercialización, con productos que se producen en Magallanes como kerosene de aviación y el combustible para embarcaciones (MGO).



“Siempre ha sido muy importante participar en esta instancia, es muy enriquecedor ir resolviendo las preguntas que tiene la comunidad y es muy interesante que vengan desde otras regiones y también del extranjero. La verdad es que se llevan una gran sorpresa de lo que hace Enap y cuál es nuestra proyección hacia el futuro”, expresó el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, quien realizó la charla principal respecto del trabajo de exploración y producción del gas natural, y también del desarrollo de nuevas energías con el parque eólico Vientos Patagónicos y la construcción de la planta de hidrógeno verde en Cabo Negro, la que estará operativa a contar de 2026.



El jefe de la División Laboratorio, Arnoldo Hernández, valoró la instancia y el resultado que tuvo la exposición que, por primera vez, montó el área en el edificio central. “Es primera vez que nuestra Dirección de Operaciones participa con un stand y vino mucha gente. Les mostramos la cadena de suministro de combustibles que se consumen en la región, en las diferentes etapas: cómo vienen desde refinería los combustibles ya terminados, cómo es el proceso de recepción, etc. Todos contentos de conocer lo que hacemos”, explicó.



Durante tres horas los asistentes fueron llegando al edificio, siendo recibidos por un grupo de trabajadoras y trabajadores de la empresa, quienes los acompañaron en el recorrido. “Nos gustó la construcción, la historia que hay aquí, además del paisaje que tienen”; “somos de Santiago y allá no se ve tanto la energía como la utilizan acá y llama mucho la atención que todas las casas están calefaccionadas”; “muy buena la charla y conocer la historia de los inicios del petróleo”; “una linda instancia que nos permitan conocer su edificio, su historia y su trabajo”, fueron parte de las impresiones de los visitantes.



La actividad concluyó con la posibilidad de sacar fotografías desde la azotea y disfrutar de la vista panorámica de Punta Arenas, además de la entrega de postales históricas del edificio que data de 1948, los equipos de perforación y el pozo N°1 Manantiales, desde donde brotó el primer chorro de petróleo el año 1945.



