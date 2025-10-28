Punta Arenas,
28 de octubre de 2025

CROSOSPAT Y PURO VIENTO: TALENTO FEMENINO MAGALLÁNICO DESTACADO EN LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVASX

​El reconocimiento se enmarca en una serie de actividades realizadas en todo el país entre el 20 y el 24 de octubre, orientadas a visibilizar el esfuerzo y la creatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el rol de las cooperativas en la economía regional.

mipymesycooperativas

​Dos emprendimientos liderados por mujeres magallánicas fueron reconocidos a nivel nacional durante la Semana de las Mipymes y Cooperativas 2025, instancia organizada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo junto a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Se trata de Crosospat Crochet Sostenible de la Patagonia, liderada por Karen Cárcamo, y Puro Viento, fundada por Rossana Venegas, quienes representaron a la región por su innovación, compromiso con la sostenibilidad y aporte al desarrollo local.

 
El reconocimiento se enmarca en una serie de actividades realizadas en todo el país entre el 20 y el 24 de octubre, orientadas a visibilizar el esfuerzo y la creatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el rol de las cooperativas en la economía regional.

 
“Queremos reconocer a dos destacadas emprendedoras y empresarias de nuestra región que tuvieron un reconocimiento nacional. Es un orgullo que mujeres como Karen Cárcamo y Rosana Venegas hayan alcanzado este logro, porque muchas veces, pese a las dificultades, se las ingenian para salir adelante”, señaló el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic.

 
El delegado destacó además el trabajo articulado entre las instituciones públicas que promueven el emprendimiento en Magallanes.

 
“Instituciones como Fosis, Sercotec, Corfo y el Ministerio de la Mujer han sido clave para que ideas como estas puedan desarrollarse, escalar y proyectarse. Este tipo de apoyos permiten que los emprendimientos locales crezcan con una mirada de género y sostenibilidad”, agregó Ruiz.

 
Crosospat, reconocida en el acto inaugural de la semana en el Palacio de La Moneda, es un emprendimiento que trabaja con hilado 100% reciclado y temáticas inspiradas en la Patagonia y la Antártica, fusionando creatividad, identidad cultural y compromiso ambiental. Su fundadora, Karen Cárcamo, expresó:“Estoy muy contenta y agradecida de todos los servicios del Estado, porque todos trabajan en conjunto para que podamos lograr algo. Como jefa de hogar, esto para mí es un incentivo para seguir trabajando y llegar mucho más lejos”.

 
Por su parte, Puro Viento, liderada por Rossana Venegas, fue distinguida con el Premio InspiraTEC 2025 en la categoría Empresaria STEM.

 
“Estoy muy emocionada de recibir este premio representando a Magallanes. Siempre destaco la posibilidad de desarrollar ideas desde nuestro territorio, un lugar que muchas veces funciona como isla. Para nosotros, trabajar desde acá es muy inspirador”, expresó Venegas.

 
La Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marlene España Miranda, subrayó el valor de estos reconocimientos en el marco de la Semana de las Mipymes y Cooperativas 2025. “Ponemos en valor el trabajo de las mujeres emprendedoras de Magallanes que han transformado sus ideas en proyectos con impacto real. El enfoque de género y la innovación no solo generan independencia económica, sino también oportunidades que fortalecen el desarrollo local”, señaló la autoridad.
Puro Viento desarrolla proyectos enmarcados en la economía circular, como Seamless BackPack, apoyado por Corfo Innova Región.

 
La Semana de las Mipymes y Cooperativas 2025 tuvo actividades en todo el país y se destacó la innovación, la asociatividad y el talento regional como motores del desarrollo económico local.


INVESTIGADORES, ESCOLARES Y DIVULGADORES DE LA REGIÓN DIALOGARON EN TORNO AL CAMBIO CLIMÁTICO

