DESDE MAGALLANES AL ESCENARIO NACIONAL: EL TECLADISTA Y COMPOSITOR NICOLÁS VARAS SE PRESENTARÁ EN SANTIAGO ESTE 6 DE NOVIEMBRE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el músico Nicolás Varas, tecladista y compositor autodidacta con base en Magallanes, conversó sobre su trayectoria, su propuesta artística y su próxima presentación en Santiago.

Varas explicó que su trabajo musical es una búsqueda constante por nuevos paisajes sonoros. “Mi música es un viaje hacia un nuevo sonido a través del Rock Experimental, con influencias de Metal, música docta, jazz y electrónica, entre otros”, comentó durante la entrevista.

Con dos álbumes de estudio —“Endless Journey” (2019) y “Dyatomea” (2021)— y un single titulado “El Imperio de la Tempestad, el Clamor y el Amanecer” (2021), además de diversas colaboraciones, el artista ha logrado consolidar una identidad única dentro de la escena regional y nacional.

Su participación en festivales como Somos del Sur (2019-2021) y Cabeza de Parlante Virtual Fest (2020) refleja el carácter experimental y colaborativo de su carrera. Ahora, el músico se prepara para un nuevo hito: su presentación el próximo 6 de noviembre en Ramblas Bar, ubicado en Manuel Montt 370, Santiago, donde llevará al público capitalino parte de su universo sonoro.





