29 de octubre de 2025

DIPUTADO MATHESON PIDE AL MINISTRO DEL TRABAJO DESTRABAR NEGOCIACIONES DE LATAM CON SUS PILOTOS

​Legislador señaló su preocupación de posible suspensión de vuelos que dejarían a Magallanes prácticamente desconectado del resto del país.

Christian Matheson 2

Un llamado al Ministerio del Trabajo a involucrarse en las negociaciones que está sosteniendo la línea aérea Latam con el sindicato de pilotos de la empresa, quienes anunciaron una posible paralización de actividades a partir del 3 de noviembre próximo, en caso de no alcanzar un acuerdo a la negociación colectiva que se está llevando a cabo y que se encontraría en un punto muerto en la actualidad. Por lo mismo, el legislador pidió a las autoridades de gobierno a ayudar a destrabar la negociación, de manera tal que no haya suspensión de vuelos a y desde Magallanes al resto del país.

Para Matheson, una posible huelga por parte de los pilotos "tendría consecuencias muy negativas, pues no sólo dejaría a miles de pasajeros sin vuelo, sino que también obligaría en algunos casos a comprar un nuevo ticket aéreo en otra compañía, lo que significa un elevado costo para cualquiera persona, como también podría imposibilitar el traslado de una emergencia médica".

"Los magallánicos necesitamos que las negociaciones entre Latam y su sindicato de pilotos llegue a buen puerto en forma rápida para que nuestra región no sufra las consecuencias de mayor aislamiento, por eso llamo a destrabar las conversaciones y mediante el diálogo llegar a acuerdo", afirmó el legislador, junto con agregar que "de no ocurrir esto antes de fin de mes, hago un llamado al gobierno a través del Ministerio del Trabajo a colaborar con una mediación, para que se tenga continuidad de vuelos y la región no sufra las consecuencias".

"De no evitarse la paralización de vuelos, las consecuencias para quienes habitamos en Magallanes pueden llegar a afectar gravemente a las personas y la economía Regional", cerró el diputado Matheson.


DIPUTADO CARLOS BIANCHI PRESENTA RECURSO PARA ANULAR DECRETO TARIFARIO ELÉCTRICO

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

SEMINARIO DE SEGURIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SE REALIZÓ EN PUNTA ARENAS

DIPUTADO MATHESON PIDE AL MINISTRO DEL TRABAJO DESTRABAR NEGOCIACIONES DE LATAM CON SUS PILOTOS

TABSA DESTACA FONDO CONCURSABLE DE $30 MILLONES EN PASAJES PARA FORTALECER SU COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES LOCALES

PALACIO MONTES ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

