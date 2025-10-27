Punta Arenas,
27 de octubre de 2025

EL TERMINAL MARÍTIMO PATAGONIA SUR RECIBE AL MODERNO CRUCERO MS FRIDTJOF NANSEN EN PUERTO NATALES

​La nave noruega, de propulsión híbrida y alto estándar ambiental, arribó al Terminal Marítimo Patagonia Sur del Grupo Empresas Skorpios, reforzando el auge del turismo marítimo de lujo en la Región de Magallanes, donde esta temporada ya se han recibido tres cruceros y un yate en las instalaciones portuarias de la compañía.

Crucero en TPP

Hasta el moderno Terminal Marítimo Patagonia Sur, del Grupo Empresas Skorpios, arribó el crucero MS Fridtjof Nansen, una de las embarcaciones más avanzadas de la flota internacional de Hurtigruten, compañía noruega líder en expediciones polares y turismo de exploración.

La nave zarpó desde Valparaíso y arribó  a Puerto Natales al medio día de este viernes 24 de octubre y permanecerá en la ciudad hasta el domingo. El MS Fridtjof Nansen es un buque de expedición de propulsión híbrida, diseñado bajo el estándar Polar Class 6, con 140 metros de eslora, 23,6 metros de manga y una capacidad para 530 pasajeros

Durante su estadía, la nave realizará diversas faenas, entre ellas  labores de embarque y desembarque de pasajeros y tripulantes, provisiones y combustible, además de retiro de residuos. El Terminal Patagonia Sur dispone de infraestructura moderna y certificación internacional ISPS, que asegura altos estándares de seguridad y eficiencia en la atención de cruceros. Además, cuenta con la capacidad logística para recibir a los buses turísticos que trasladan a los pasajeros hacia Torres del Paine y distintos puntos de Puerto Natales.

"Nos alegra ver cómo Puerto Natales se consolida como uno de los principales destinos del turismo marítimo de alta gama en la Región de Magallanes. Es un sueño hecho realidad para los fundadores de nuestra compañía, mis padres Constantino Kochifas Cárcamo (Q.E.P.D.) y Mimi Coñuecar (Q.E.P.D.), quienes desde sus inicios apostaron por abrir rutas de navegación en el sur de Chile. En lo que va de esta temporada hemos recibido tres cruceros y un yate en nuestro Terminal Marítimo Patagonia Sur, que —al igual que en años anteriores— está plenamente preparado para atender este tipo de embarcaciones con infraestructura moderna y un equipo altamente capacitado", afirmó Constantino Kochifas Coñuecar, gerente general del Grupo Empresas Skorpios.

Durante la pasada temporada 2024–2025, el Terminal Patagonia Sur registró un notable aumento en la llegada de cruceros y yates de gran tamaño, recibiendo un total de cinco cruceros y seis yates, lo que refleja el creciente posicionamiento del Grupo Empresas Skorpios como un actor relevante en la operación y recepción de turismo marítimo internacional en la Patagonia.

Según las proyecciones del sector, durante la temporada 2025–2026 arribarán 163 cruceros a los puertos de la Región de Magallanes, con una estimación de casi 84 mil pasajeros entre septiembre y abril, consolidando a la Patagonia chilena como un destino privilegiado para el turismo marítimo de expedición.


Foto (4)

PUERTO NATALES: SEREMI DE SALUD REFUERZA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS CON TALLER EDUCATIVO

CADEM: JARA AMPLÍA SU VENTAJA SOBRE KAST Y KAISER DESPLAZA A MATTHEI DEL TERCER LUGAR EN LA CARRERA PRESIDENCIAL

​Según la encuesta Plaza Pública, correspondiente a la cuarta semana de octubre, la candidata oficialista Jeannette Jara sube a 27% en intención de voto y se consolida como la favorita, mientras que José Antonio Kast cae a 20%.

​Según la encuesta Plaza Pública, correspondiente a la cuarta semana de octubre, la candidata oficialista Jeannette Jara sube a 27% en intención de voto y se consolida como la favorita, mientras que José Antonio Kast cae a 20%.

TELEMEDICAL POTENCIA CONTACTABILIDAD CON COMUNIDAD USUARIA

Noticias
Destacadas
williamsestudiantes

ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE BECAS Y OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL TERRITORIO

PL 6

PALACIO MONTES ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

paularivas

PAULA RIVAS ANTICIPA SU PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS 2025 Y REPASA SU CARRERA MUSICAL EN POLAR COMUNICACIONES

