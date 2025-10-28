Punta Arenas,
28 de octubre de 2025

INVESTIGADORAS VIVIAN MONTECINO Y DORIS OLIVA PRESENTAN LIBRO "DOS MUJERES EN UN OCÉANO DE HISTORIAS Y UN MAR DE CAMBIOS", EN IFOP MAGALLANES

​El libro, publicado por la Editorial Universidad de Chile y desarrollado con apoyo de los proyectos Ciencia 2030 e InES Género de la Universidad de Valparaíso, fue concebido durante la pandemia y demoró más de cuatro años en concretarse.

daza3
Las destacadas investigadoras Vivian Montecino (Universidad de Chile) y Doris Oliva (Universidad de Valparaíso), participaron en la versión XXI de la Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas (ICHA 2025) realizada en Punta Arenas entre los días 20 y 24 de octubre.

Durante su estadía, visitaron las dependencias del Instituto de Fomento Pesquero en Punta Arenas y junto a profesionales de IFOP, Universidad de Magallanes, INACH, INIDEP, comunidades portal y miembros de la agrupación ciencia y arte, realizaron la presentación de su libro: "Dos mujeres en un océano de historias y un mar de cambios", una obra que recorre más de cinco siglos de desarrollo de las ciencias del mar en Chile y rescata el legado de las mujeres que marcaron la historia de la oceanografía nacional.
 
 
El libro, publicado por la Editorial Universidad de Chile y desarrollado con apoyo de los proyectos Ciencia 2030 e InES Género de la Universidad de Valparaíso, fue concebido durante la pandemia y demoró más de cuatro años en concretarse. Reúne testimonios, archivos y relatos que reconstruyen las experiencias personales y profesionales de investigadoras y académicos que formaron parte de la evolución de las ciencias marinas chilenas.
 
 
La investigadora de IFOP Magallanes Gemita Pizarro mencionó: "la instancia nos proporcionó un grato momento para compartir y comentar aspectos contemporáneos del contenido del libro pues formamos parte, sin quererlo, de una u otra manera en el desarrollo de las Ciencias Marinas en nuestro país. Fue una oportunidad para realzar el aporte desde una mirada de género, así como plantear algunos de los desafíos a enfrentar para seguir avanzando. En suma, puedo decir que el libro es un compendio de hitos que nos ayuda a reflexionar y mirar de frente nuestro mar, con menor temor y más sapiencia"

El profesor Anelio Aguayo Lobo miembro del Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno, presente en la ceremonia opinó: "El presente libro es una joya de difusión de los estudios científicos del mar chileno, realizado por dos mujeres investigadoras que han humanizado las ciencias del mar en nuestro país. Tuve la oportunidad de conocer gran parte de su contenido en una primera versión que luego fue complementada por otros temas oceánicos; por tanto, conocer ahora su versión final en Punta Arenas es muy agradable poder apreciar la primera revisión femenina de los estudios sobre oceanografía, biología, ecología marina, así como también en la microbiología y evolución de una parte de la biodiversidad marina de nuestro mar. Por todo lo anterior, demos las gracias a Vivian y a Doris por este regalo literario."

En uno de los registros audiovisuales difundidos por las autoras, Vivian Montecino expresa: "Quisimos contar cómo se ha desarrollado la oceanografía en Chile y cómo las mujeres nos hemos ido insertando en la ciencia, como motores de la transformación". "Hicimos un esfuerzo por poder estar en Punta Arenas para compartir nuestra obra con los investigadores y personal del IFOP, y otras instituciones como la Universidad de Magallanes, INACH, comunidades portal y nos sentimos muy acogidas en la sede más austral de Chile. Gracias por el apoyo. Fue una jornada inolvidable por el afecto y el interés. Muchas gracias a todos los asistentes incluyendo los artistas de las ciencias."
 
 
 
Finalmente Erik Daza Jefe de IFOP en la región de Magallanes señaló "hemos preparado junto a la Dirección Ejecutiva esta ceremonia, en donde valoramos y agradecemos la visita de Vivian Montecinos y Doris Oliva, primero por su gran trayectoria profesional y calidad humana y en segundo lugar por compartir de una manera cercana el origen y fundamentos de su libro, en este contexto, se propició una instancia para dialogar además, sobre la importancia de la ciencia en el desarrollo sustentable del maritorio, la relevancia de contar con estrategias de investigación planificadas en los territorios con los servicios públicos y el rol fundamental de IFOP en la generación de información científica para la toma de decisiones".
 


icha2025

MAGALLANES FUE SEDE DE ENCUENTRO GLOBAL PARA ANTICIPAR, MITIGAR Y DEMOCRATIZAR LA CIENCIA MARINA

