Punta Arenas,
29 de octubre de 2025

UNA DESPEDIDA SIMBÓLICA: LA TRADICIONAL CEREMONIA DE GLOBOS DE CRUZ DE FROWARD LLEGA A SU FIN ESTE 1° DE NOVIEMBRE DEL 2025

Buenos días región.

frowardcruz

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la gerenta general de Empresas Cruz de Froward, Natalia Easton Cortesi, conversó sobre la realización de la tradicional ceremonia de lanzamiento de globos con mensajes “Tu mensaje al cielo”, que se llevará a cabo este 1° de noviembre y que marcará un momento especial: será la última vez que se efectúe en su formato actual.

Easton explicó que esta actividad, que por años ha reunido a familias para enviar mensajes al cielo en homenaje a sus seres queridos, vivirá su cierre este año con un sentido de gratitud hacia la comunidad. 

Asimismo, adelantó que la decisión responde a una mirada responsable y coherente con los tiempos actuales, donde la sostenibilidad y el respeto por el entorno se vuelven esenciales. A partir del próximo año, exploraremos nuevas formas de honrar y homenajear, con el mismo respeto y emoción, pero con un compromiso renovado hacia el cuidado del medio ambiente, indicó.

De esta forma, Empresas Cruz de Froward busca mantener viva la esencia de la ceremonia adaptándola a un enfoque más consciente. Transformar la tradición para seguir cuidando lo que importa: la memoria, el entorno y el sentido profundo de cada ceremonia, enfatizó Easton, invitando a la comunidad a participar este viernes en la que será una jornada de homenaje, reflexión y gratitud compartida.


pdicocaina

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 8 KILOS 488 GRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA AVALUADA EN 200 MILLONES DE PESOS

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 8 KILOS 488 GRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA AVALUADA EN 200 MILLONES DE PESOS

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

Proyectos de Inversion 2

OBSERVATORIO LABORAL ESTUDIA EL FUTURO DEL EMPLEO ANTE NUEVAS INVERSIONES EN MAGALLANES

TN 1

SEXTA FECHA III RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y II RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA PARALÍMPICO Y PREMIACIÓN ANUAL

simulacronatales

SIMULACRO DE ACCIDENTE AÉREO EN EL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES FORTALECE LA COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

Crucero en TPP

EL TERMINAL MARÍTIMO PATAGONIA SUR RECIBE AL MODERNO CRUCERO MS FRIDTJOF NANSEN EN PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

