UNA DESPEDIDA SIMBÓLICA: LA TRADICIONAL CEREMONIA DE GLOBOS DE CRUZ DE FROWARD LLEGA A SU FIN ESTE 1° DE NOVIEMBRE DEL 2025

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la gerenta general de Empresas Cruz de Froward, Natalia Easton Cortesi, conversó sobre la realización de la tradicional ceremonia de lanzamiento de globos con mensajes “Tu mensaje al cielo”, que se llevará a cabo este 1° de noviembre y que marcará un momento especial: será la última vez que se efectúe en su formato actual.

Easton explicó que esta actividad, que por años ha reunido a familias para enviar mensajes al cielo en homenaje a sus seres queridos, vivirá su cierre este año con un sentido de gratitud hacia la comunidad.

Asimismo, adelantó que la decisión responde a una mirada responsable y coherente con los tiempos actuales, donde la sostenibilidad y el respeto por el entorno se vuelven esenciales. A partir del próximo año, exploraremos nuevas formas de honrar y homenajear, con el mismo respeto y emoción, pero con un compromiso renovado hacia el cuidado del medio ambiente, indicó.

De esta forma, Empresas Cruz de Froward busca mantener viva la esencia de la ceremonia adaptándola a un enfoque más consciente. Transformar la tradición para seguir cuidando lo que importa: la memoria, el entorno y el sentido profundo de cada ceremonia, enfatizó Easton, invitando a la comunidad a participar este viernes en la que será una jornada de homenaje, reflexión y gratitud compartida.



