REALIZAN NUEVO OPERATIVO VESPERTINO EN TIERRA DEL FUEGO: VAN 31 PARTES CURSADOS POR LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SEREMITT

​255 controles ha realizado la División de Fiscalización de la seremitt en la provincia de Tierra del Fuego en lo que va del año. “Estos operativos se realizan en la mayor parte del territorio y el objetivo es fiscalizar el cumplimiento de la normativa de tránsito para velar por la seguridad de conductores, pasajeros y otros ocupantes de las vías y rutas de nuestra región”, informó el seremi Alejandro Goich Barría.



Del total de controles, 253 se han efectuado Porvenir y 2 en la comuna de Primavera. “En los operativos que se realizan junto a Carabineros de la 3ra. Comisaría y a inspectores municipales, se fiscaliza todo tipo de vehículos. En Porvenir hasta el momento han sido 164 los particulares, seguidos por vehículos de transporte público con 71, 9 de carga y 9 de transporte privado de pasajeros”, indicó Goich.



Son 31 los partes que se han cursado, 18 de ellos a vehículos particulares, seguido por el transporte público quienes han recibido 7 citaciones hasta este martes.



“Otra ocupación de nuestros fiscalizadores, es cautelar por el cumplimiento de nuestros contratos subsidiados terrestres, marítimos y aéreos”, agregó el seremitt. En este ámbito, en materia de transporte terrestre se han realizado 9 controles, resultando sólo dos con observaciones. En cuanto al subsidio aéreo han sido fiscalizados dos veces los servicios y en el modo marítimo la misma cantidad (2), no resultando ninguno con observaciones.



“La división de Fiscalización continuará con este trabajo coordinado en lo que queda del año y acorde a su planificación. Se han realizado controles vespertinos y nocturnos, para ampliar el rango de la inspección y abarcar todo tipo de faltas a la normativa. Siempre destacando que fiscalizar es sinónimo de velar por la seguridad de las personas”.



