Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de octubre de 2025

REALIZAN NUEVO OPERATIVO VESPERTINO EN TIERRA DEL FUEGO: VAN 31 PARTES CURSADOS POR LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SEREMITT

​Son 31 los partes que se han cursado en estas instancias coordinadas con la 3ra. Comisaría e inspectores municipales de Porvenir, 18 de ellos a vehículos particulares, seguido por el transporte público quienes han recibido 7 citaciones al juzgado de policía local.

FISCALIZACION PORVENIR 4

​255 controles ha realizado la División de Fiscalización de la seremitt en la provincia de Tierra del Fuego en lo que va del año. “Estos operativos se realizan en la mayor parte del territorio y el objetivo es fiscalizar el cumplimiento de la normativa de tránsito para velar por la seguridad de conductores, pasajeros y otros ocupantes de las vías y rutas de nuestra región”, informó el seremi Alejandro Goich Barría.

 
Del total de controles, 253 se han efectuado Porvenir y 2 en la comuna de Primavera. “En los operativos que se realizan junto a Carabineros de la 3ra. Comisaría y a inspectores municipales, se fiscaliza todo tipo de vehículos. En Porvenir hasta el momento han sido 164 los particulares, seguidos por vehículos de transporte público con 71, 9 de carga y 9 de transporte privado de pasajeros”, indicó Goich.

 
Son 31 los partes que se han cursado, 18 de ellos a vehículos particulares, seguido por el transporte público quienes han recibido 7 citaciones hasta este martes.

 
“Otra ocupación de nuestros fiscalizadores, es cautelar por el cumplimiento de nuestros contratos subsidiados terrestres, marítimos y aéreos”, agregó el seremitt. En este ámbito, en materia de transporte terrestre se han realizado 9 controles, resultando sólo dos con observaciones. En cuanto al subsidio aéreo han sido fiscalizados dos veces los servicios y en el modo marítimo la misma cantidad (2), no resultando ninguno con observaciones.

 
“La división de Fiscalización continuará con este trabajo coordinado en lo que queda del año y acorde a su planificación. Se han realizado controles vespertinos y nocturnos, para ampliar el rango de la inspección y abarcar todo tipo de faltas a la normativa. Siempre destacando que fiscalizar es sinónimo de velar por la seguridad de las personas”.

campana

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2026: ESTE MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE SE PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LISTAS DE ESPERA DEL PERIODO PRINCIPAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 8 KILOS 488 GRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA AVALUADA EN 200 MILLONES DE PESOS

Leer Más

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

pdicocaina
nuestrospodcast
Proyectos de Inversion 2

OBSERVATORIO LABORAL ESTUDIA EL FUTURO DEL EMPLEO ANTE NUEVAS INVERSIONES EN MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Juegos depotivos rurales_(3)

ESCUELAS RURALES DEL SLEP MAGALLANES DAN INICIO A LOS CUARTOS JUEGOS DEPORTIVOS EN TORRES DEL PAINE

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
AFICHE_VIII_JORNADAS_SUR_PUNTA_ARENAS

EN EL MARCO DEL MES DE LA PERSONA MAYOR, SE INICIAN POR PRIMERA VEZ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES, LAS VIII JORNADAS DE GERIATRÍA DEL SUR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
CM 6

III CAMPUS MUNICIPAL DE BÁSQUETBOL 3X3 CONGREGÓ A MÁS DE 70 JÓVENES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909