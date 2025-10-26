PALACIO MONTES ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Con gran participación se desarrolló este sábado una nueva actividad en el marco del Día del Patrimonio Regional, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas a través de la Dirección de Fomento Productivo y Turismo. El recorrido, denominado “Tras las huellas del pasado”, contempló dos tours, a las 10:00 y 12:00 horas, con un total de 70 personas inscritas, quienes culminaron su experiencia en el Palacio José Montes Pello, actual edificio municipal.

Los asistentes partieron desde el kiosco de turismo ubicado en la Plaza Muñoz Gamero, visitando distintos edificios patrimoniales del centro de la ciudad.

El alcalde Claudio Radonich destacó el interés de los vecinos por participar y conocer más sobre la historia local. “Es un lugar que todos ven, pero muy pocos han tenido la oportunidad de conocer por dentro. Esta casa tiene más de 100 años, fue construida por la familia Montes y, desde la década del 60, pertenece al municipio. Es la casa de todos, y por eso queremos abrirla al público con visitas guiadas. Estamos muy contentos de que nuestros vecinos se interesen, pregunten y disfruten del Día del Patrimonio Regional”, señaló el jefe comunal.

Durante el recorrido, los participantes conocieron hitos como el Monumento a Hernando de Magallanes, la Catedral, la Gobernación, el Palacio Sara Braun, el Club de la Unión, la Casa de José Menéndez, la Sociedad Comercial Menéndez Behety, la Casa España y la Residencia de Juan Blanchard, finalizando en el Palacio José Montes Pello.

El profesional de la Unidad de Turismo, Iván Torres, explicó que la iniciativa busca acercar el patrimonio a la comunidad. “La Región de Magallanes es la única del país que celebra un Día Regional del Patrimonio, y eso nos permite reforzar la identidad local. La gente ha estado muy entusiasta, participando, preguntando y disfrutando del patrimonio que está disponible para todos”, afirmó.

Los participantes valoraron la oportunidad de acceder a espacios históricos que usualmente no están abiertos al público. “Nunca antes había podido entrar al Palacio Montes. Me parece una excelente oportunidad para conocer más sobre la cultura local y su historia”, comentó Francisca Mercegué, una de las visitantes.

Por su parte, Juan Maldonado destacó la experiencia como “muy satisfactoria”, señalando que “ha sido excelente conocer por dentro estos edificios y entender cómo ha cambiado Punta Arenas con el paso de los años”.

La actividad concluyó con una trivia patrimonial, en la que se sortearon tres libros de historia regional entre los asistentes.





