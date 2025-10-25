25 de octubre de 2025
CON NUEVO CÓMPUTO DE 490 MILLONES 755 MIL 535 PESOS CULMINÓ BLOQUE JUVENIL DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN
En el Teatro Municipal.
Mientras continúan las donaciones principalmente los colegios, también las empresas y organizaciones sociales de las diversas comunas de la región. Se anunció que de forma anónima hicieron un aporte de 49 millones de pesos.
Noticias
Relacionadas
CON NUEVO CÓMPUTO DE 490 MILLONES 755 MIL 535 PESOS CULMINÓ BLOQUE JUVENIL DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN
En el Teatro Municipal.
En el Teatro Municipal.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.