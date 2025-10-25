25 de octubre de 2025
BLOQUE INFANTIL EN LAS 38 JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN
En el Teatro Municipal.
Con diversos números artísticos se realiza el bloque infantil de las Jornadas, un espacio para los niños que disfrutan de los payasos principalmente. Mientras se continuaba recibiendo el aporte especialmente de los colegios de enseñanza básica.
Noticias
Relacionadas
En el Teatro Municipal.
En el Teatro Municipal.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.