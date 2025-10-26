SEREMI DE HACIENDA INVITA A LAS ÚLTIMAS CHARLAS DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA DE LA DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE

​

En el marco de la Semana de las Mipymes, la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda junto a la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) están desarrollando una serie de charlas informativas y de orientación tributaria

dirigidas a emprendedores, agricultores, artistas y representantes de barrios

comerciales, con el objetivo de entregar herramientas que fortalezcan la formalización y el crecimiento de los negocios locales.

Estas instancias, que han tenido gran convocatoria en Puerto Natales y Punta Arenas, buscan acercar la información tributaria a los pequeños contribuyentes y facilitar el acceso a los beneficios que contempla la normativa vigente para las MiPymes, como los regimenes especiales para ferias libres, la formalización de emprendimientos y la reciente Ley de Cumplimiento Tributario.

​​

