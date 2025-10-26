26 de octubre de 2025
SEREMI DE HACIENDA INVITA A LAS ÚLTIMAS CHARLAS DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA DE LA DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE
En la Semana de las MiPymes.
En el marco de la Semana de las Mipymes, la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda junto a la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) están desarrollando una serie de charlas informativas y de orientación tributaria
dirigidas a emprendedores, agricultores, artistas y representantes de barrios
comerciales, con el objetivo de entregar herramientas que fortalezcan la formalización y el crecimiento de los negocios locales.
Estas instancias, que han tenido gran convocatoria en Puerto Natales y Punta Arenas, buscan acercar la información tributaria a los pequeños contribuyentes y facilitar el acceso a los beneficios que contempla la normativa vigente para las MiPymes, como los regimenes especiales para ferias libres, la formalización de emprendimientos y la reciente Ley de Cumplimiento Tributario.
UNA VEZ MÁS MAGALLANES CUMPLIÓ CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN CON UN CÓMPUTO FINAL DE $1.301.313.210
En el Teatro Municipal.
