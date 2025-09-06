DEDECON LLAMA A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES TAMBIÉN EN INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, fue enfático en señalar que es importante que los contribuyentes conozcan y exijan que se respeten sus derechos tributarios a toda escala, incluso en instancias de fiscalización por parte de la autoridad fiscal.

Al respecto, mencionó que si bien la fiscalización es una herramienta legal que tiene el Estado para resguardar el fiel cumplimiento tributario y aduanero, es muy importante que los contribuyentes sepan que la autoridad fiscal siempre debe actuar en pleno respeto de la normativa vigente y el debido proceso que resguarda los derechos que tienen los contribuyentes.

El Defensor Nacional del Contribuyente destaca que toda persona, natural o jurídica, cuenta con derechos reconocidos en el Código Tributario, entre los cuales se pueden mencionar:

v Toda persona debe ser tratada con respeto y sin discriminación por parte de las autoridades fiscales e inspectores. Debe ser atendido con dignidad, respeto y sin presiones indebidas por parte de los funcionarios.

v Se le debe entregar información clara y comprensible sobre el proceso de fiscalización.

v Se le deben aplicar plazos razonables y procedimientos transparentes.

v Puede reclamar si estima vulnerados sus derechos, así como exigir rectificación en caso de que sea necesario.

v La fiscalización debe ser razonable, sin requerir antecedentes innecesarios o excesivos.

v El contribuyente tiene la posibilidad legal de hacer descargos y entregar pruebas antes de que se emita una liquidación o giro.

“En definitiva, los contribuyentes cuentan con derechos tributarios que deben ser respetados, en cualquiera sea la instancia en que se tenga contacto con la autoridad fiscal. Por ejemplo, la fiscalización debe entenderse como una herramienta de revisión del comportamiento y proceder tributario de una persona, que debe ser aplicada de manera transparente, justa y siempre respetando el debido proceso. Nuestro rol como Defensoría es velar porque los derechos de los contribuyentes se respeten y resguarden. De esa manera promovemos un sistema tributario justo y democrático para todas y todos”, explicó Ricardo Pizarro.

La Defensoría pone a disposición de la ciudadanía sus servicios gratuitos a través de la página web www.dedecon.cl o bien mediante las oficinas de ChileAtiende. “En caso de que un contribuyente tenga dudas o, en definitiva, crea que fue fiscalizado de manera injusta, puede tomar contacto con nosotros. Revisaremos su caso, evaluaremos con nuestros expertos tributarios, y si hubo una vulneración de sus derechos, dispondremos del apoyo administrativo y/o jurídico necesario”, concluyó Ricardo Pizarro.

