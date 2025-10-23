Punta Arenas,
23 de octubre de 2025

AGRICULTORES DE MAGALLANES PARTICIPARON EN TALLER INFORMATIVO JUNTO A LA DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE

Comunicado de prensa.

agricultorestallermagallanes

Más de una veintena de pequeños agricultores y agricultoras beneficiarios de INDAP participaron en un taller sobre derechos y deberes tributarios dictado por la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), realizado en el edificio del Ministerio de Agricultura en Punta Arenas y transmitido también a productores de Porvenir y Puerto Williams. 

La actividad, organizada por las Seremis de Hacienda y Agricultura junto a INDAP Magallanes, tuvo como objetivo acercar esta nueva institucionalidad del Estado a la agricultura familiar campesina e indígena, entregando orientación gratuita sobre cumplimiento tributario y formalización de actividades. 

El profesional de DEDECON, Hernán Chanqueo, destacó que la institución se encuentra desplegada en la región “para entregar conocimiento tributario y dar soluciones concretas a los contribuyentes”, invitando además a los usuarios a utilizar los servicios gratuitos y en línea disponibles en su sitio web. 

El director regional de INDAP, Gabriel Zegers, valoró la jornada, señalando que “permitió mostrar de forma clara y transparente los alcances de la Ley de Cumplimiento Tributario y las opciones que tienen los agricultores para acogerse a distintos sistemas de tributación”, e instó a los usuarios a seguir consultando a través de los canales digitales de la Defensoría. 

La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, resaltó que estos espacios “acercan a los productores y productoras a la formalización, entregándoles herramientas y conocimientos para avanzar con seguridad en su quehacer productivo”, destacando además el trabajo conjunto entre Hacienda e INDAP. 

Desde el sector agrícola, los asistentes coincidieron en la utilidad del encuentro. El agricultor José Anselmo Paillán expresó: “Había muchos temas que no entendíamos bien, especialmente en lo relacionado con la tributación y las ferias libres. Estas charlas nos ayudan a comprender mejor cómo cumplir con nuestras obligaciones y mejorar nuestra gestión.” 

En tanto, María Elena Colín, representante de una agrupación de productores, valoró haber aclarado dudas sobre el IVA y la diferencia entre venta directa y por mayor, mientras que Marta Oyarzo, productora de flores, destacó que el taller le permitió despejar inquietudes sobre los permisos y la formalización de su actividad. La iniciativa se enmarca en el compromiso del Ministerio de Agricultura e INDAP por fortalecer la gestión de los pequeños productores y promover la formalización como una vía de desarrollo sostenible para la agricultura familiar de Magallanes. 


cesarcifuentes

CÉSAR CIFUENTES PDTE REGIONAL DEL PRI: “ES EL MOMENTO POLÍTICO PARA HABLAR DE NUESTRA MATRIZ ENERGÉTICA EN LA REGIÓN”

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

senapredwilliams

SENAPRED ABRE SU OFICINA MÁS AUSTRAL EN PUERTO WILLIAMS

SENDA MAGALLANES RECONOCIÓ A SUS “ALIADOS DE LA RECUPERACIÓN” POR SU COMPROMISO CON LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN TRATAMIENTO

EMPRENDIMIENTO VENEZOLANO BRICIOLE DOLCE ENDULZA LA HISTORIA GASTRONÓMICA DE PUNTA ARENAS

COMENZÓ EL PROCESO DE POSTULACIÓN A LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA PARA EL AÑO PARVULARIO 2026

