19 de septiembre de 2025

IVA A LAS IMPORTACIONES: DEDECON LLAMA A INFORMARSE Y RESALTA IMPORTANCIA DE RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES

La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) enfatiza que este cambio exige información clara, transparente y accesible para los consumidores y emprendedores. ​

Dedecon

Con la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario, todas las compras realizadas en plataformas digitales como Shein, Temu, AliExpress, entre otras, estarán sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de un 19%, sin importar el monto de la transacción.

A partir del 25 de octubre entra en vigor un cambio normativo que transformará la manera en que los contribuyentes chilenos interactuarán con el comercio electrónico internacional.

Con la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario, todas las compras realizadas en plataformas digitales como Shein, Temu, AliExpress, entre otras, estarán sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de un 19%, sin importar el monto de la transacción.

¿Cómo serán los cambios principales en el cobro de impuestos?

En términos generales, la normativa establece que:

Para compras inferiores a USD 500, se aplicará sólo el 19% de IVA sobre el valor del producto que será informado al momento de realizar la compra.

Para compras superiores a USD 500, el contribuyente deberá pagar un arancel aduanero de 6% sobre el valor y, adicionalmente, se le aplicará el IVA del 19%. Por ejemplo, una cámara fotográfica con valor de USD 600 quedará finalmente en USD 720,84 tras el pago de aranceles e IVA. Si fuese una cámara fotográfica de USD 400, lo que los usuarios terminarán pagando sería USD 476.

Asimismo, la ley establece que los vendedores remotos de bienes de bajo valor (menos de USD 500) y los operadores logísticos deberán inscribirse en un régimen simplificado de tributación a través de un portal habilitado en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl).

La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) enfatiza que este cambio exige información clara, transparente y accesible para los consumidores y emprendedores.

"Estamos frente a una modernización tributaria que no sólo apunta a la recaudación, sino también a generar mayor equidad en el sistema. Sin embargo, ello requiere que las personas cuenten con información adecuada y que sus derechos estén debidamente protegidos", señaló el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro.

Entre las recomendaciones que entrega la Dedecon, se encuentran:

Verificar si la plataforma de compra está registrada en el SII, lo que permitirá que el IVA se cobre automáticamente.

Conocer los términos crediticios de la tarjeta bancaria utilizada para la transacción.

Consultar con el banco en caso de que la plataforma no esté registrada, para confirmar cómo se aplicará el cobro del IVA.

Planificar las compras internacionales considerando el nuevo escenario tributario.

En caso de un doble cobro de IVA, los contribuyentes tienen derecho a la restitución del impuesto pagado en exceso, acreditando el primer pago con el documento entregado por el Servicio Nacional de Aduanas.

La Dedecon subraya que este proceso debe traducirse en mayor certeza para la ciudadanía y no en un espacio de indefensión. Ante eventuales cobros indebidos, falta de información clara, irregularidades en fiscalizaciones u otras situaciones que vulneren derechos, los contribuyentes pueden acudir a la Defensoría del Contribuyente a través de www.dedecon.cl o en cualquier oficina de ChileAtiende del país.

"El fortalecimiento de la legitimidad del sistema tributario no se mide sólo en las cifras de recaudación, sino también en la confianza de la ciudadanía. Esa confianza se construye cuando se respetan íntegramente los derechos de los contribuyentes. Ese respeto es fundamental para el Estado y para la democracia", enfatizó Pizarro.


2

DEDECON LLAMA A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES TAMBIÉN EN INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN

