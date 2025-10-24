LA ÓPERA DESPIERTA LA ADMIRACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL NELDA PANICUCCI

​En una tarde marcada por la curiosidad y el asombro, los párvulos del Jardín Infantil Nelda Panicucci de Punta Arenas, vivieron su primer encuentro cercano con el canto lírico. La iniciativa, parte del programa "Acercando la Ópera al Aula", impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca familiarizar a la primera infancia con esta disciplina escénica.



La protagonista de la jornada fue la cantante lírica magallánica, Cecilia Barrientos Covacich, quien estuvo a cargo, tanto de la presentación, como de las acciones de mediación artística. A través de dinámicas lúdicas especialmente diseñadas y una puesta en escena que incluyó a personajes icónicos de obras de ópera, como Carmen (de la ópera homónima de Georges Bizet), Papageno (de La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart), Susana y Cherubino (de la obra Las Bodas de Fígaro, también de Mozart), la cantante guió a niños y niñas en un viaje por las esferas escénicas de la ópera.



Barrientos Covacich explicó que se trata de "una experiencia bien activa". "La idea es mostrarles este mundo de los personajes. Acercar un poco la ópera a las historias que ellos mismos desde pequeños están escuchando, como los cuentos. Y pensar que la ópera es eso, es un cuento con música, donde las historias se cantan en lugar de que se cuentan", comentó la cantante.



Más allá de una simple presentación, la actividad se centró en despertar el valor estético y la sensibilidad. Las habituales risas y juegos del aula dieron paso a rostros de genuina admiración, mientras la potente voz de la cantante llenó el espacio, demostrando el poder del arte para cautivar desde los primeros años de vida. "Ha sido maravilloso porque los niños lo han recibido muy bien, han participado y han estado muy atentos", agregó Barrientos Covacich.

Andrea Álvarez Hijerra, subdirectora del jardín infantil, resaltó que la actividad "fue un impacto en los niños y también en su aprendizaje, porque estamos logrando aprendizajes significativos y desde otra mirada". Destacó además que "es algo nuevo para nosotros recibir a un artista que cante ópera. Viéndolo como dentro del desarrollo del lenguaje, es algo muy, pero muy innovador".



El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro Almonacid, quien acompañó a niñas y niños durante la función, destacó el valor de esta propuesta. "Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hay un esfuerzo por vincularnos con las niñeces, por traer espectáculos de primer nivel para poder dialogar, para poder conversar sobre las diferentes expresiones de arte", indicó. La autoridad resaltó la importancia de que "las niñeces puedan conectar y, por supuesto, construir nuevas audiencias partiendo desde la primera infancia".



Esta actividad, destinada a la primera infancia y que también incluyó al Jardín Infantil Piececitos de Niño de Río Seco, se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Ópera, que se celebra este 25 de octubre, fecha de nacimiento de los compositores Georges Bizet y Johann Strauss II.



Esta intervención de la ópera en las aulas se replicará en otros establecimientos educacionales. La también cantante lírica magallánica, América Farías Díaz, ofrecerá presentaciones, con extractos de ópera en vivo, en las comunas de Laguna Blanca (escuela Diego Portales), Porvenir (escuela Bernardo O’Higgins), Natales (colegio Natales) y Punta Arenas (escuelas Hernando de Magallanes y Sarmiento de Gamboa).





