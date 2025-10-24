Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

24 de octubre de 2025

LA ÓPERA DESPIERTA LA ADMIRACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL NELDA PANICUCCI

​Iniciativa, organizada por la Seremi de las Culturas, se efectuó en el marco del Día de la Ópera y considera un ciclo de presentaciones que también llegará a Laguna Blanca, Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas.

opera

​En una tarde marcada por la curiosidad y el asombro, los párvulos del Jardín Infantil Nelda Panicucci de Punta Arenas, vivieron su primer encuentro cercano con el canto lírico. La iniciativa, parte del programa "Acercando la Ópera al Aula", impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca familiarizar a la primera infancia con esta disciplina escénica.

La protagonista de la jornada fue la cantante lírica magallánica, Cecilia Barrientos Covacich, quien estuvo a cargo, tanto de la presentación, como de las acciones de mediación artística. A través de dinámicas lúdicas especialmente diseñadas y una puesta en escena que incluyó a personajes icónicos de obras de ópera, como Carmen (de la ópera homónima de Georges Bizet), Papageno (de La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart), Susana y Cherubino (de la obra Las Bodas de Fígaro, también de Mozart), la cantante guió a niños y niñas en un viaje por las esferas escénicas de la ópera.

Barrientos Covacich explicó que se trata de "una experiencia bien activa". "La idea es mostrarles este mundo de los personajes. Acercar un poco la ópera a las historias que ellos mismos desde pequeños están escuchando, como los cuentos. Y pensar que la ópera es eso, es un cuento con música, donde las historias se cantan en lugar de que se cuentan", comentó la cantante.

Más allá de una simple presentación, la actividad se centró en despertar el valor estético y la sensibilidad. Las habituales risas y juegos del aula dieron paso a rostros de genuina admiración, mientras la potente voz de la cantante llenó el espacio, demostrando el poder del arte para cautivar desde los primeros años de vida. "Ha sido maravilloso porque los niños lo han recibido muy bien, han participado y han estado muy atentos", agregó Barrientos Covacich.
Andrea Álvarez Hijerra, subdirectora del jardín infantil, resaltó que la actividad "fue un impacto en los niños y también en su aprendizaje, porque estamos logrando aprendizajes significativos y desde otra mirada". Destacó además que "es algo nuevo para nosotros recibir a un artista que cante ópera. Viéndolo como dentro del desarrollo del lenguaje, es algo muy, pero muy innovador".

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro Almonacid, quien acompañó a niñas y niños durante la función, destacó el valor de esta propuesta. "Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hay un esfuerzo por vincularnos con las niñeces, por traer espectáculos de primer nivel para poder dialogar, para poder conversar sobre las diferentes expresiones de arte", indicó. La autoridad resaltó la importancia de que "las niñeces puedan conectar y, por supuesto, construir nuevas audiencias partiendo desde la primera infancia".

Esta actividad, destinada a la primera infancia y que también incluyó al Jardín Infantil Piececitos de Niño de Río Seco, se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Ópera, que se celebra este 25 de octubre, fecha de nacimiento de los compositores Georges Bizet y Johann Strauss II.

Esta intervención de la ópera en las aulas se replicará en otros establecimientos educacionales. La también cantante lírica magallánica, América Farías Díaz, ofrecerá presentaciones, con extractos de ópera en vivo, en las comunas de Laguna Blanca (escuela Diego Portales), Porvenir (escuela Bernardo O’Higgins), Natales (colegio Natales) y Punta Arenas (escuelas Hernando de Magallanes y Sarmiento de Gamboa).


SEGUNDO SEMINARIO CIENCIAS FORENSES SML1

SEGUNDO SEMINARIO DE CIENCIAS FORENSES MARCA HITO PARA SISTEMA DE JUSTICIA EN EL EXTREMO SUR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ 205 SUBVENCIONES DURANTE ESTE AÑO

Leer Más

​Este jueves, organizaciones sociales recibieron los últimos 18 cheques del 2025, por un monto superior a los $12 millones.

​Este jueves, organizaciones sociales recibieron los últimos 18 cheques del 2025, por un monto superior a los $12 millones.

SD 2
nuestrospodcast
redPIE

COORDINADORES PIE COMPARTEN EXPERIENCIAS EN RED DE TRABAJO QUE IMPULSA EL SLEP MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
opera

LA ÓPERA DESPIERTA LA ADMIRACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL NELDA PANICUCCI

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-10-23 at 5

"COMUNIDADES EN ACCIÓN" INICIA SU PRIMERA EMISIÓN JUNTO A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
100% LUCES LED (6)

PUNTA ARENAS LOGRA EL 100% DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)