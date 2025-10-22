LA “TÍA RICA” INVITA A PARTICIPAR DE UN NUEVO REMATE DE JOYAS Y OBJETOS VARIOS

​La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) de Magallanes -más conocida como la “Tía Rica”- está anunciando un nuevo remate de alhajas y objetos varios, actividad que se llevará a cabo el próximo lunes 27 de octubre, a las 15:30 horas, de manera online.



Esta antigua institución del Estado, con 105 años de servicio a nivel país, se encuentra realizando su décimo remate anual de alhajas y objetos varios. En esta ocasión, serán 309 lotes los que irán a subasta correspondientes a los préstamos emitidos en mayo y junio del año 2024, que vencieron durante los meses de octubre y noviembre del mismo año.



Para poder conocer, tanto las joyas como los artículos disponibles, este viernes 24 de octubre, la Dicrep Magallanes realizará una exhibición presencial, entre las 9:00 y las 13:00 horas en sus dependencias, ubicadas en calle Lautaro Navarro N°1024, para lo cual, quienes estén interesados en la exhibición, deberán llevar su cédula de identidad y haber realizado la debida inscripción.



En palabras de la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga, “queremos informar a la comunidad magallánica sobre este nuevo remate virtual de joyas y objetos varios que realizará nuestra “Tía Rica” el próximo lunes 27 de octubre, a las 15:30 horas, para el cual, debemos contar que existe un plazo final e impostergable para la inscripción, que es hasta este jueves 23 de octubre y la hora de cierre de la inscripción es a las 14:00 horas”.



El administrador regional (s) de la “Tía Rica” Magallanes, Héctor Toledo Leal, explicó que “para hacer efectiva la inscripción, la persona debe dejar una garantía de $200.000 de carácter obligatorio para participar del remate. Esta garantía debe corresponder al titular inscrito, no se aceptarán de terceros y debe ser debidamente acreditada, a través de transferencia electrónica o depósito a nombre de la Dirección General del Crédito Prendario, consignando la cuenta corriente que corresponde”.



Entre los 309 lotes de alhajas y objetos varios destacan artículos como: notebooks, instrumentos musicales, herramientas de construcción y otros.



Como siempre, para participar de esta instancia online, la persona debe ser mayor de 18 años y contar con su correspondiente Clave Única para acceder sin problemas. Ante cualquier duda, las autoridades recordaron ingresar al banner “Calendario de Remates” del sitio web, o bien, acudir a la sucursal de la “Tía Rica”, abierta al público, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas.



