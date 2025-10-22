Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

22 de octubre de 2025

LA “TÍA RICA” INVITA A PARTICIPAR DE UN NUEVO REMATE DE JOYAS Y OBJETOS VARIOS

​El plazo impostergable para inscribirse en esta subasta es hasta este jueves 23 de octubre, a las 14:00 horas a través del sitio web www.dicrep.cl, en el banner calendario de remates, dejando la garantía obligatoria.

tiaricadicrep

​La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) de Magallanes -más conocida como la “Tía Rica”- está anunciando un nuevo remate de alhajas y objetos varios, actividad que se llevará a cabo el próximo lunes 27 de octubre, a las 15:30 horas, de manera online.

 
Esta antigua institución del Estado, con 105 años de servicio a nivel país, se encuentra realizando su décimo remate anual de alhajas y objetos varios. En esta ocasión, serán 309 lotes los que irán a subasta correspondientes a los préstamos emitidos en mayo y junio del año 2024, que vencieron durante los meses de octubre y noviembre del mismo año.

 
Para poder conocer, tanto las joyas como los artículos disponibles, este viernes 24 de octubre, la Dicrep Magallanes realizará una exhibición presencial, entre las 9:00 y las 13:00 horas en sus dependencias, ubicadas en calle Lautaro Navarro N°1024, para lo cual, quienes estén interesados en la exhibición, deberán llevar su cédula de identidad y haber realizado la debida inscripción.

 
En palabras de la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga, “queremos informar a la comunidad magallánica sobre este nuevo remate virtual de joyas y objetos varios que realizará nuestra “Tía Rica” el próximo lunes 27 de octubre, a las 15:30 horas, para el cual, debemos contar que existe un plazo final e impostergable para la inscripción, que es hasta este jueves 23 de octubre y la hora de cierre de la inscripción es a las 14:00 horas”.

 
El administrador regional (s) de la “Tía Rica” Magallanes, Héctor Toledo Leal, explicó que “para hacer efectiva la inscripción, la persona debe dejar una garantía de $200.000 de carácter obligatorio para participar del remate. Esta garantía debe corresponder al titular inscrito, no se aceptarán de terceros y debe ser debidamente acreditada, a través de transferencia electrónica o depósito a nombre de la Dirección General del Crédito Prendario, consignando la cuenta corriente que corresponde”.

 
Entre los 309 lotes de alhajas y objetos varios destacan artículos como: notebooks, instrumentos musicales, herramientas de construcción y otros.

 
Como siempre, para participar de esta instancia online, la persona debe ser mayor de 18 años y contar con su correspondiente Clave Única para acceder sin problemas. Ante cualquier duda, las autoridades recordaron ingresar al banner “Calendario de Remates” del sitio web, o bien, acudir a la sucursal de la “Tía Rica”, abierta al público, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas.

RM 5

YEGUA Y POTRILLO DE 16 DÍAS SON REMATADOS POR EL MUNICIPIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS LOGRA EL 100% DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED

Leer Más

​La ciudad completó el recambio de más de 9.600 luminarias mejorando la seguridad, el ahorro energético y el cuidado del medioambiente.

​La ciudad completó el recambio de más de 9.600 luminarias mejorando la seguridad, el ahorro energético y el cuidado del medioambiente.

100% LUCES LED (6)
nuestrospodcast
BP 1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS COMPLETA SUBVENCIÓN DE $160 MILLONES A BOMBEROS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
tiaricadicrep

LA “TÍA RICA” INVITA A PARTICIPAR DE UN NUEVO REMATE DE JOYAS Y OBJETOS VARIOS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FERIA INTERCULTURAL (4)

NUEVA VERSIÓN DE LA FERIA INTERCULTURAL BAZAR PRODEMU SE DESARROLLÓ EN TIERRA DEL FUEGO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
TALLER EXPLORADORES DEL HABLA (8)

FAMILIAS PARTICIPARON EN CIERRE DEL TALLER MUNICIPAL "EXPLORADORES DEL HABLA"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.