Punta Arenas,
20 de octubre de 2025

AUTOR E INTELECTUAL SUREÑO ES NOMINADO A LOS NAPOLITAN VICTORY AWARDS EN EE.UU.

En la categoría Libro Político del Año. ​

Sin título

The Washington Academy of Political Arts & Sciences® se enorgullece en anunciar que Andrés Barrientos Cárdenas y Bastián Gajardo López han sido nominados en la categoría Libro Político del Año de los Napolitan Victory Awards 2025.

La nominación destaca el trabajo de ambos autores en su obra Proceso Insurreccional: Asedio a las democracias liberales, bajo Editorial Entre Zorros & Erizos, que examina los mecanismos culturales, políticos e institucionales que están tensionando las democracias liberales occidentales.

Oriundo de la ciudad de Castro, Isla Grande de Chiloé, Andrés Barrientos, ha desarrollado una sólida trayectoria que combina ingeniería, análisis de políticas públicas y docencia, proyectando desde regiones una voz con alcance internacional. Su nominación representa no solo un reconocimiento personal y académico, sino también un hito simbólico para el pensamiento y la investigación desde fuera de los centros tradicionales de poder. El libro ha sido presentado en distintos puntos del país, incluyendo Punta Arenas, donde se realizó una presentación a inicios de abril de 2025 en el Palacio Sara Braun, bajo invitación de la Asociación Libertaria de Magallanes.

“Este reconocimiento es también un impulso para seguir produciendo conocimiento desde las regiones, con una mirada orientada a construir sociedades más libres, prósperas y en paz. Chile necesita que las ideas circulen más allá de la capital, y este libro trabajado junto a Bastián, ha sido parte de ese esfuerzo”, señaló Andrés Barrientos.

Los Napolitan Victory Awards se han consolidado como uno de los máximos reconocimientos internacionales en el ámbito de la comunicación política, destacando logros sobresalientes en campañas, innovación estratégica y liderazgo político. Obtener una nominación o galardón en este certamen representa un respaldo significativo a la calidad, el impacto y la relevancia del trabajo realizado.

A lo largo de los años, los Napolitans han captado la atención de campañas emblemáticas como las de Barack Obama, Joe Biden, Nayib Bukele, Alberto Fernández, Luis Abinader, Andrés Manuel López Obrador y Pedro Sánchez. Igualmente, han rendido homenaje a figuras políticas de alto perfil, como Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica; Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia; y José Mujica, expresidente de Uruguay. En el ámbito del asesoramiento político, nombres como Ralph Murphine, Michel Bongrand, José Luis Sanchis y Dick Morris han sido reconocidos por su legado y aportes pioneros al sector.

La gala de premiación de los Napolitan Victory Awards 2025 tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre en Arlington, Virginia, área metropolitana de Washington, DC, donde se celebrarán a todos los ganadores en todas las categorías.

Detalles adicionales sobre el evento y la lista completa de nominados pueden encontrarse en: Napolitans.org.

Para más consultas de medios o solicitudes de entrevistas, por favor contactar a: 

Sebastián Millán 

+56 9 92727993, [email protected]

Acerca de los Napolitan Victory Awards:

Reconocidos por docenas de medios internacionales como los Óscar de la Política, los Napolitans son conocidos como los premios más prestigiosos en el mundo de la consultoría política. Los Napolitan Victory Awards celebran la excelencia, la creatividad y los logros sobresalientes en la comunicación política. Organizados por The Washington Academy Of Political Arts & Sciences® (WAPAS), los premios reúnen a líderes, consultores y profesionales del panorama político global para reconocer y honrar lo mejor de la industria.


Pietrio Bianchini junto a su libro

PIETRIO BIANCHINI PRESENTA EN PUNTA ARENAS EL LIBRO "NAVEGANTES ITALIANOS Y SU TRASCENDENTAL LEGADO EN 500 AÑOS DE HISTORIA DE CHILE"

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA PLANTACIÓN DE LAS 5 HECTÁREAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DEL PROGRAMA PAPA, EN EL SEMILLERO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

