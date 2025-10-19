Punta Arenas,
19 de octubre de 2025

PERDIERON GRAN PARTE DE SU VIVIENDA EN UN INCENDIO: HOY NECESITAN NUESTRA AYUDA PARA RECONSTRUIR SU HOGAR

Almorzando con Checho.

ayudaincendio

​José Tereugna vivió una de las noches más trágicas de su vida el pasado 11 de septiembre, cuando un voraz incendio consumió gran parte de su vivienda y la de sus arrendatarios, en la cual lamentablemente falleció una mujer y su pareja fue trasladado a Santiago por la gravedad de sus lesiones.

José recuerda haber escuchado gritos que lo despertaron. Al salir al patio, vio con horror cómo el fuego devoraba la casa colindante. A pesar del esfuerzo de los bomberos, poco se pudo hacer. La causa del incendio, según relata, habría sido el secado de ropa sobre un calefactor, algo que muchas veces intentó advertir por los riesgos que conlleva.

Pero más allá de la tragedia, esta historia es también la de una vida entera de esfuerzo.
José y su padre, de 81 años (quien ha perdido la visión de un ojo), construyeron su casa con sus propias manos hace más de 40 años, luego de ser reubicados desde una toma cerca del Río de las Minas a la actual Población Chaparro. Él recuerda cómo trasladaron su modesta vivienda arrastrándola en un trineo, y cómo, poco a poco, lograron levantar un hogar.

Su padre fue su único apoyo en la vida: su madre lo abandonó al nacer, y fue este hombre quien lo crió solo, siendo padre y madre a la vez.

Hace unos años construyeron una pequeña casita al fondo del terreno para arrendar y generar algo de ingreso. Hoy, todo eso quedó en ruinas.

¿Cómo puedes ayudar?

José está reconstruyendo como puede, con lo que encuentra. Pide materiales usados, aunque estén en mal estado:

Palos (aunque estén chuecos, sirven para rellenar muros)
Latas, planchas de zinc, madera, clavos, tornillos
Ventanas, puertas, aislantes, techumbre
Cualquier resto de construcción que ya no necesites

También es bienvenido el apoyo económico para comprar lo básico. Aunque en un principio el municipio comprometió una ayuda de poco más de 2 millones de pesos, hasta la fecha todo ha sido burocracia, y a más de un mes del incendio, no han recibido lo prometido.

Dirección para ayudas:
Jerónimo Alderete 0931 – Población Chaparro
Contacto: ‪+56 9 6110 6848‬ (José Tereugna)
Entrevista y nota Alejandra Vera Moya


CONAF NO EXIGIRÁ CONTAR CON GUÍA PARA INGRESAR A BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Noticias
Destacadas
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

hifmagallanes

HIF GLOBAL MARCA UN HITO MUNDIAL CON CERTIFICACIÓN ISCC Y REFUERZA SU COMPROMISO CON LA FORMACIÓN TÉCNICA EN LA REGIÓN

