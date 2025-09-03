¡CECI CELEBRA 14 AÑOS DE VIDA EN NUEVAS DEPENDENCIAS!

​Por Alejandra Vera Moya



Este 1° de septiembre, el Jardín Infantil Alternativo CECI (Centro Educativo de la Infancia) celebró su aniversario número 14, marcando además su primer año en el nuevo recinto ubicado en Avenida Salvador Allende 0291, a un costado del CIJUM.



Durante 13 años, el jardín funcionó en las dependencias de la sede comunitaria de la población El Pingüino, compartiendo el espacio con reuniones vecinales y actividades comunitarias. Hoy, por primera vez, el CECI cuenta con un espacio propio, pensado exclusivamente para el desarrollo integral de los niños y niñas que lo integran.



En el marco de las celebraciones del mes de la patria, el jardín realizará una muestra gastronómica de tradiciones chilenas, donde los protagonistas serán los propios párvulos junto a sus familias. Ellos tendrán la misión de preparar y compartir recetas típicas, fomentando la participación y el aprendizaje a través de la cultura culinaria.



Durante nuestra visita, fuimos recibidos por Carolina Espinosa Monroy, encargada y educadora de párvulos del recinto, quien nos mostró las nuevas instalaciones. Actualmente, el CECI acoge a 13 menores, desde los 3 años hasta los 5 años y 11 meses, trabajando bajo una modalidad alternativa que promueve el aprendizaje en conjunto.



El equipo educativo está conformado por Blanca Díaz Aguilar (agente comunitaria), Sandra Alvarado Vera (técnico en párvulos), Marilyn Gómez (técnico en párvulos) y Camila Santander (monitora de artes). A través de la música, los juegos y la creatividad, cada jornada se convierte en una experiencia significativa para los niños y niñas.



El espacio cuenta con sectores dedicados a la música, los cuentos y el juego libre, todos diseñados con la participación activa de los menores. Estos sectores son rotativos, lo que permite a los pequeños explorar diferentes áreas y compartir conocimientos entre ellos.



Carolina Espinosa también informó que actualmente existen vacantes disponibles para 25 párvulos, invitando a las familias interesadas a ser parte de esta comunidad educativa que sigue creciendo.



Este martes, Polar Comunicaciones fue parte de la promoción de las actividades que el jardín infantil prepara para conmemorar el mes de la patria y un nuevo aniversario, esta vez con nuevas y hermosas instalaciones que reflejan el compromiso con la educación de la primera infancia.







