REPORTAJE: ESPÍRITU PATRIO EN EL CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS EN OJO BUENO

​Por Alejandra Vera Moya - Polar Comunicaciones



Con motivo del aniversario patrio, esta semana fuimos parte del recibimiento en el Cuartel de Tropas Divisionarias en Ojo Bueno, donde fuimos cordialmente acogidos por el Coronel Juan Antonio Paiva Hernández, comandante del cuartel y jefe administrativo y logístico del Campo Militar Austral.



Al ingresar al recinto, fuimos recibidos con un pie de cueca, en un gesto profundamente patriota. Los cabos segundos Bárbara Luna Díaz y Bastián Cárcamo Cabrera nos deleitaron con una impecable presentación del baile nacional, marcando así el inicio de las celebraciones de septiembre.



Como cada jornada en todo el territorio nacional, el día comienza a las 08:00 horas con el izamiento del pabellón nacional, acto que simboliza el compromiso y honor de los hombres y mujeres que sirven a la patria desde cada rincón del país.



Una Unidad al Servicio del País



El Coronel Paiva nos explicó que el Cuartel de Tropas Divisionarias cuenta con dos unidades:



La Jefatura Administrativa y Logística del Campo Militar Austral, encargada del apoyo logístico.



El Batallón de Telecomunicaciones, responsable de la formación de los soldados conscriptos que realizan su servicio militar en Punta Arenas.



Esta unidad, relativamente nueva, está próxima a cumplir nueve años de existencia, y actualmente 45 hombres y mujeres realizan allí su servicio militar.



Ya dentro del cuartel, pudimos observar a las tropas preparándose para las diversas actividades patrias de septiembre. Soldados conscriptos y personal de las unidades administrativas y logísticas se alistan con disciplina y dedicación.



Trayectoria del Coronel Juan Antonio Paiva Hernández



Oriundo de Cauquenes, el Coronel Paiva, padre de tres hijos, ingresó a la Escuela Militar a los 15 años. Proviene de una familia de tradición militar: su padre fue coronel de Carabineros, su esposa también es militar, al igual que varios de sus hermanos y cuñados.



Con 32 años de servicio en el Ejército, ha servido como instructor de soldados conscriptos, oficial de infantería y jefe de cursos de montaña, especializándose en este último. Se muestra orgulloso de haber formado a numerosos jóvenes, suboficiales y oficiales, transmitiéndoles valores y principios fundamentales.



Actualmente lleva dos años en Punta Arenas, luego de 14 años en Santiago, y manifiesta estar feliz de vivir en Magallanes, una región que describe como “tranquila y hermosa”.



Preparativos del Batallón de Telecomunicaciones Patagonia



El Mayor Augusto Torres Bustos, comandante del Batallón de Telecomunicaciones Mecanizado N°5 "Patagonia", nos guió por el recinto. Magallánico de nacimiento, nos muestra el trabajo minucioso de las tropas que se preparan para las ceremonias del izamiento de bandera del 6 y 7 de septiembre.



En el lugar observamos a 200 militares pertenecientes a ambas unidades, afinando detalles para el armado y envainado de bayonetas. La precisión es clave: desde la alineación de los fusiles hasta la postura de cada soldado.



El subteniente Jaque, comandante de sección, realiza las correcciones necesarias durante la formación, buscando la perfección para cada acto oficial.



Tecnología y Servicio: El Rol de las Telecomunicaciones



En una zona de instrucción del cuartel, fuimos testigos del despliegue de una antena de microondas, utilizada por el sistema de telecomunicaciones de campaña HACERO, que permite enlazar al comandante con sus unidades, incluso ante fallas en la telefonía tradicional.



El Mayor Torres explica cómo este sistema autónomo y mecanizado logra establecer enlaces radiales en zonas remotas e inaccesibles.



Cada soldado conscripto que llega al batallón lo hace sin conocimientos previos en telecomunicaciones. Son los oficiales e instructores, formados en la Escuela de Telecomunicaciones en Santiago, quienes tienen la misión de capacitarlos.



La carrera militar ofrece diversas opciones para los soldados: continuar como tropa profesional (contrato de cinco años), postular a la Escuela de Suboficiales o ingresar a la Escuela Militar. “Ellos eligen el camino”, nos señala el Mayor Torres.



Mujeres en la Línea de Comunicación



Conversamos con el cabo primero Álvaro Cayún Colipán, quien ejerce como comandante de cuadrilla. Nos explicó el trabajo técnico que realizan en terreno, incluyendo la instalación de frecuencias radiales.



La cabo segundo Tiare Alfaro Salvo, radio operadora y oriunda de Puerto Natales, nos mostró cómo se realizan los enlaces radiales. Lleva cinco años en Punta Arenas y manifiesta su orgullo por ser mujer en las Fuerzas Armadas:



“Las telecomunicaciones me gustaron porque cada día se innova. Las mujeres hemos ganado protagonismo en el Ejército de Chile. Hoy, más del 40% del Batallón de Telecomunicaciones está compuesto por mujeres. Aquí me honra ser mujer; cuando uno tiene metas claras, no hay excusas, lo demás es solo añadidura”.



Despedida Patriota



Cerramos este reportaje con la imagen del Batallón de Telecomunicaciones “Patagonia”, junto al Mayor Augusto Torres Bustos, quien regresó a su tierra natal tras años desplegado en distintas zonas del país. Casado con Carolina, nutricionista de la Universidad de Magallanes, es padre de una hija que este 6 de septiembre celebra sus 15 años.



Agradecemos especialmente al Suboficial Juan Crisóstomo Barros, ayudante de la Jefatura Administrativa y Logística del Campo Militar Austral, y a Rodrigo Oyarce Vilches por su colaboración en esta cobertura.



Reportaje y nota: Alejandra Vera Moya – Polar Comunicaciones





