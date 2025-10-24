SAG MAGALLANES INVITA A LA COMUNIDAD A DESCUBRIR SU HISTORIA EN EL DÍA DEL PATRIMONIO

Este viernes 23 y sábado 24 de octubre, el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes, SAG Magallanes, se suma a la celebración del Día del Patrimonio Regional con una muestra histórica que permitirá a las y los visitantes conocer parte del valioso legado institucional construido a lo largo de más de cinco décadas al servicio del país.

La exhibición, que se realizará en el 6° piso del edificio de los Servicios del Agro, ubicado en Av. Bulnes #0309, Punta Arenas, estará abierta el viernes 24 de octubre de 15:00 a 17:00 horas y el sábado 25 de octubre de 10:00 a 13:00 horas, y presentará instrumentos y equipos antiguos, fotografías, documentos y material de difusión utilizado en programas y proyectos que han marcado el quehacer del Servicio en Magallanes durante los últimos 50 años, entregando una oportunidad única para conocer cómo ha evolucionado la labor del SAG en materias como sanidad animal y vegetal, protección del patrimonio fito y zoosanitario, frontera y conservación de la naturaleza.

Como parte de esta actividad patrimonial, las y los asistentes también podrán acceder a la emblemática torre o cúpula del edificio del Agro, desde donde se aprecia una vista panorámica de 360 grados de la ciudad de Punta Arenas, su borde costero y principales hitos urbanos.

Al respecto, el director regional (s) de SAG Magallanes, Juan Francisco Álvarez Cárcamo, hace un llamado a familias, estudiantes, vecinos y vecinas, y a todas las personas interesadas en conocer el rol que cumple el Servicio en la protección del patrimonio silvoagropecuario regional y nacional a participar de esta invitación visitando la muestra organizada por la institución.

​

