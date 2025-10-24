Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

24 de octubre de 2025

SAG MAGALLANES INVITA A LA COMUNIDAD A DESCUBRIR SU HISTORIA EN EL DÍA DEL PATRIMONIO

​Invitación gratuita y abierta a la comunidad. No requiere inscripción previa.

SAG Magallanes (448)

Este viernes 23 y sábado 24 de octubre, el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes, SAG Magallanes, se suma a la celebración del Día del Patrimonio Regional con una muestra histórica que permitirá a las y los visitantes conocer parte del valioso legado institucional construido a lo largo de más de cinco décadas al servicio del país.

La exhibición, que se realizará en el 6° piso del edificio de los Servicios del Agro, ubicado en Av. Bulnes #0309, Punta Arenas, estará abierta el viernes 24 de octubre de 15:00 a 17:00 horas y el sábado 25 de octubre de 10:00 a 13:00 horas, y presentará instrumentos y equipos antiguos, fotografías, documentos y material de difusión utilizado en programas y proyectos que han marcado el quehacer del Servicio en Magallanes durante los últimos 50 años, entregando una oportunidad única para conocer cómo ha evolucionado la labor del SAG en materias como sanidad animal y vegetal, protección del patrimonio fito y zoosanitario, frontera y conservación de la naturaleza.

Como parte de esta actividad patrimonial, las y los asistentes también podrán acceder a la emblemática torre o cúpula del edificio del Agro, desde donde se aprecia una vista panorámica de 360 grados de la ciudad de Punta Arenas, su borde costero y principales hitos urbanos.

Al respecto, el director regional (s) de SAG Magallanes, Juan Francisco Álvarez Cárcamo, hace un llamado a familias, estudiantes, vecinos y vecinas, y a todas las personas interesadas en conocer el rol que cumple el Servicio en la protección del patrimonio silvoagropecuario regional y nacional a participar de esta invitación visitando la muestra organizada por la institución.


inach-charlafake1

INACH SE SUMA AL DÍA DE LOS PATRIMONIOS REGIONALES CON CHARLA SOBRE MITOS Y VERDADES DE LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ENAP MAGALLANES AVANZA CON NUEVO GASODUCTO PARA INTERCONECTAR PRODUCCIÓN DEL MULTIPOZO PICUYO ZG-C

Leer Más

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

​La iniciativa busca transportar hidrocarburos hacia la red existente, asegurando suministro a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

picuyozgcenap
nuestrospodcast
MC 1

MUNICIPIO Y CLÍNICA RED SALUD MAGALLANES FORTALECEN CONVENIO CON NUEVOS DESCUENTOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
SAG Magallanes (448)

SAG MAGALLANES INVITA A LA COMUNIDAD A DESCUBRIR SU HISTORIA EN EL DÍA DEL PATRIMONIO

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PREPARATIVOS PARA DÍA DE TODOS LOS SANTOS (2)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PREPARA OPERATIVO ESPECIAL POR DÍA DE TODOS LOS SANTOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Copago 0 Mamografías

MAMOGRAFÍAS Y ECOGRAFÍAS MAMARIAS GRATUITAS DURANTE OCTUBRE EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales