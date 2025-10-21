Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

21 de octubre de 2025

EL MÚSICO MAGALLÁNICO GIO FOSCHINO DESTACA EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO DISCO “FIN DEL MUNDO” BAJO EL SELLO EOLO PRODUCCIONES

Buenos días región.

giofoschino

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el músico Gio Foschino conversó sobre el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico titulado “Fin del Mundo”, recientemente publicado en formato digital por el sello magallánico Eolo Producciones.

La producción, de 42 minutos de duración y compuesta por nueve temas, propone una experiencia inmersiva dentro de la música electrónica abstracta. Según explica el autor, se trata de un disco con sonidos que “evocan distancia, melancolía, elementos frágiles y difusos”, enmarcados dentro del estilo ambient

Foschino, además de su trayectoria como artista visual, es parte del dúo electrónico IIOII y fundador del sello discográfico I S L A, plataforma que ha impulsado a diversos compositores vinculados a la llamada electrónica intermedia, un punto de encuentro entre la música bailable y la de contemplación. Con IIOII, el artista ha editado seis EPs y tres discos de larga duración, entre ellos “Mora” (2023), nominado a los Premios Pulsar 2024, además de haber recibido nominaciones anteriores en 2015 y 2020.

En paralelo, Gio Foschino ha desarrollado una carrera solista con trabajos como “Ambi” (2018) y “Aculeo” (2020). Con “Fin del Mundo”, refuerza una línea autoral que combina exploración sonora y paisaje emocional, presentando un recorrido introspectivo que se enlaza con la identidad y geografía del extremo sur.

El disco fue masterizado por el músico Eduardo Velásquez y se encuentra disponible para su escucha gratuita en los sitios web eoloproducciones.bandcamp.com y en el canal de YouTube @eoloproducciones.

Esta publicación marca la décima entrega del sello Eolo Producciones desde su reactivación, iniciativa creada en 2001 por el dúo Lluvia Ácida, y que este año ha dado a conocer trabajos de artistas como Planeko, Havstracto, Vitoco Díaz y Durruty, además de la banda sonora del documental “Ensamble Patagonia”.

🔗 Escucha el disco “Fin del Mundo”:




cbarrientossanchez

CANDIDATA A DIPUTADA CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ: “LOS PROGRAMAS SOCIALES NO PUEDEN PELIGRAR POR CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO ENTREGÓ SUBVENCIONES POR MÁS DE 15 MILLONES DE PESOS

Leer Más

​En esta oportunidad, diecisiete agrupaciones, entre vecinales, de adultos mayores, musicales y deportivas, fueron beneficiadas.

​En esta oportunidad, diecisiete agrupaciones, entre vecinales, de adultos mayores, musicales y deportivas, fueron beneficiadas.

SS 1
nuestrospodcast
painerapanui

TORRES DEL PAINE Y RAPA NUI AVANZAN EN IMPORTANTE ALIANZA PARA PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUS DESTINOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
painerapanui

TORRES DEL PAINE Y RAPA NUI AVANZAN EN IMPORTANTE ALIANZA PARA PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUS DESTINOS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Luis Valentin Ferrada BASE

SCAR-HASS 2025: CHILE FUE PUNTO DE ENCUENTRO GLOBAL SOBRE LA ANTÁRTICA EN TIEMPOS DE CAMBIO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Catedral Metropolitana de Santiago de Chile

CINCO OBRAS MAESTRAS EN EL DÍA DE LAS CATEDRALES: ARQUITECTURA, PODER Y SIMBOLISMO QUE DEFINIERON EL MUNDO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250