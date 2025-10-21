EL MÚSICO MAGALLÁNICO GIO FOSCHINO DESTACA EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO DISCO “FIN DEL MUNDO” BAJO EL SELLO EOLO PRODUCCIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el músico Gio Foschino conversó sobre el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico titulado “Fin del Mundo”, recientemente publicado en formato digital por el sello magallánico Eolo Producciones.

La producción, de 42 minutos de duración y compuesta por nueve temas, propone una experiencia inmersiva dentro de la música electrónica abstracta. Según explica el autor, se trata de un disco con sonidos que “evocan distancia, melancolía, elementos frágiles y difusos”, enmarcados dentro del estilo ambient.

Foschino, además de su trayectoria como artista visual, es parte del dúo electrónico IIOII y fundador del sello discográfico I S L A, plataforma que ha impulsado a diversos compositores vinculados a la llamada electrónica intermedia, un punto de encuentro entre la música bailable y la de contemplación. Con IIOII, el artista ha editado seis EPs y tres discos de larga duración, entre ellos “Mora” (2023), nominado a los Premios Pulsar 2024, además de haber recibido nominaciones anteriores en 2015 y 2020.

En paralelo, Gio Foschino ha desarrollado una carrera solista con trabajos como “Ambi” (2018) y “Aculeo” (2020). Con “Fin del Mundo”, refuerza una línea autoral que combina exploración sonora y paisaje emocional, presentando un recorrido introspectivo que se enlaza con la identidad y geografía del extremo sur.

El disco fue masterizado por el músico Eduardo Velásquez y se encuentra disponible para su escucha gratuita en los sitios web eoloproducciones.bandcamp.com y en el canal de YouTube @eoloproducciones .

Esta publicación marca la décima entrega del sello Eolo Producciones desde su reactivación, iniciativa creada en 2001 por el dúo Lluvia Ácida, y que este año ha dado a conocer trabajos de artistas como Planeko, Havstracto, Vitoco Díaz y Durruty, además de la banda sonora del documental “Ensamble Patagonia”.

🔗 Escucha el disco “Fin del Mundo”:









