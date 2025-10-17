DOJO SAMURAI SENSHI NO TE PRESENTE EN EL TORNEO INTEGRACIÓN PATAGÓNICA

​Con gran orgullo compartimos nuestra destacada participación en el Torneo Integración Patagónica, realizado en la ciudad de Río Gallegos, Argentina, representando al Karate JKA (Japan Karate Association / 日本空手協会).



En esta versión del torneo participaron dojos de toda la zona sur de la Patagonia chileno-argentina, fortaleciendo los lazos de amistad y compañerismo entre ambas naciones a través del Karate.



Nuestros karatekas demostraron disciplina, entrega y espíritu de equipo, obteniendo 6 importantes preseas que reflejan el esfuerzo constante, la constancia en el entrenamiento y el compromiso de cada uno de ellos.



Agradecemos a los organizadores, a los padres y apoderados por su apoyo, y a todo nuestro equipo por dejar en alto el nombre de nuestro dojo y del Karate JKA en la Patagonia.

