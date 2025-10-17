17 de octubre de 2025
DOJO SAMURAI SENSHI NO TE PRESENTE EN EL TORNEO INTEGRACIÓN PATAGÓNICA
Con gran orgullo compartimos nuestra destacada participación en el Torneo Integración Patagónica, realizado en la ciudad de Río Gallegos, Argentina, representando al Karate JKA (Japan Karate Association / 日本空手協会).
En esta versión del torneo participaron dojos de toda la zona sur de la Patagonia chileno-argentina, fortaleciendo los lazos de amistad y compañerismo entre ambas naciones a través del Karate.
Nuestros karatekas demostraron disciplina, entrega y espíritu de equipo, obteniendo 6 importantes preseas que reflejan el esfuerzo constante, la constancia en el entrenamiento y el compromiso de cada uno de ellos.
Agradecemos a los organizadores, a los padres y apoderados por su apoyo, y a todo nuestro equipo por dejar en alto el nombre de nuestro dojo y del Karate JKA en la Patagonia.
ESTOS SON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ZONA DE INTERÉS PÚBLICO (ZIP) PUNTA ARENAS: LA HOJA DE RUTA PARA EL CRECIMIENTO DE LA CAPITAL REGIONAL
A nivel nacional, se establecieron 40 ZIP, de las cuales Punta Arenas integra siete de las iniciativas piloto, siendo la primera en terminar el estudio.
