DEPORTE EN MAGALLANES: CONSEJEROS ANALIZAN PROYECTOS DEPORTIVOS QUE BUSCAN FORTALECER EL TALENTO REGIONAL

​Durante la sesión de esta mañana, la Comisión de Deporte y Calidad de Vida del Consejo Regional conoció y evaluó las iniciativas presentadas al Fondo de Vinculación con la Comunidad 8% de la Ley de Presupuesto 2025, destinadas a promover la práctica deportiva y potenciar el desarrollo de talentos locales.



Entre los proyectos revisados destacan “Desde el Estrecho al Podio”, “Bienvenidos a la Casa del Bianconero 2025, Copa Gobierno Regional”, “Viajando a competir a los Juegos Deaflympics Tokio 2025” y el “3° Open Nacional e Internacional de Patinaje Artístico en Puerto Natales”.



Estas iniciativas buscan impulsar la actividad física, el deporte inclusivo y la representación regional en competencias tanto nacionales como internacionales.

