6 de octubre de 2025
DEPORTE EN MAGALLANES: CONSEJEROS ANALIZAN PROYECTOS DEPORTIVOS QUE BUSCAN FORTALECER EL TALENTO REGIONAL
La Comisión de Deporte y Calidad de Vida revisó las iniciativas postuladas al Fondo de Vinculación con la Comunidad 8% del Presupuesto 2025, orientadas al fomento del deporte y la actividad física.
Durante la sesión de esta mañana, la Comisión de Deporte y Calidad de Vida del Consejo Regional conoció y evaluó las iniciativas presentadas al Fondo de Vinculación con la Comunidad 8% de la Ley de Presupuesto 2025, destinadas a promover la práctica deportiva y potenciar el desarrollo de talentos locales.
Entre los proyectos revisados destacan “Desde el Estrecho al Podio”, “Bienvenidos a la Casa del Bianconero 2025, Copa Gobierno Regional”, “Viajando a competir a los Juegos Deaflympics Tokio 2025” y el “3° Open Nacional e Internacional de Patinaje Artístico en Puerto Natales”.
Estas iniciativas buscan impulsar la actividad física, el deporte inclusivo y la representación regional en competencias tanto nacionales como internacionales.
CONTRALORÍA DESCARTA IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL ALCALDE RADONICH Y SOLO INSTRUYE AJUSTES ADMINISTRATIVOS
El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.
