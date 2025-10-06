Punta Arenas,
6 de octubre de 2025

DEPORTE EN MAGALLANES: CONSEJEROS ANALIZAN PROYECTOS DEPORTIVOS QUE BUSCAN FORTALECER EL TALENTO REGIONAL

​La Comisión de Deporte y Calidad de Vida revisó las iniciativas postuladas al Fondo de Vinculación con la Comunidad 8% del Presupuesto 2025, orientadas al fomento del deporte y la actividad física.

core0610

​Durante la sesión de esta mañana, la Comisión de Deporte y Calidad de Vida del Consejo Regional conoció y evaluó las iniciativas presentadas al Fondo de Vinculación con la Comunidad 8% de la Ley de Presupuesto 2025, destinadas a promover la práctica deportiva y potenciar el desarrollo de talentos locales.

Entre los proyectos revisados destacan “Desde el Estrecho al Podio”, “Bienvenidos a la Casa del Bianconero 2025, Copa Gobierno Regional”, “Viajando a competir a los Juegos Deaflympics Tokio 2025” y el “3° Open Nacional e Internacional de Patinaje Artístico en Puerto Natales”.

Estas iniciativas buscan impulsar la actividad física, el deporte inclusivo y la representación regional en competencias tanto nacionales como internacionales.

goreapoyodeportistas

APOYO A DESTACADOS DEPORTISTAS MAGALLÁNICOS Y A GABRIELA MISTRAL MARCAN ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL

CONTRALORÍA DESCARTA IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL ALCALDE RADONICH Y SOLO INSTRUYE AJUSTES ADMINISTRATIVOS

Leer Más

​El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.

​El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.

Dra Lidia Amarales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

drugmochila

AUTORIDADES DESCARTAN PRESENCIA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN MOCHILA ENCONTRADA EN EL RECINTO DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

2025-10-03 Apoyos Ruta Manantiales TDF (5)

CONECTIVIDAD EN TIERRA DEL FUEGO: APERTURA DEL PUENTE GARCÉS ACERCA EL FIN DE LA PAVIMENTACIÓN PORVENIR-MANANTIALES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas