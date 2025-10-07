Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de octubre de 2025

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

goreviviendas

Una característica de la actual administración del Gobierno Regional es el alto porcentaje presupuestario asignado a la construcción de viviendas, y lo ocurrido este lunes en la sesión plenaria del Consejo Regional fue una reafirmación de aquello.

Por mayoría, el órgano colegiado aprobó el cofinanciamiento del proyecto “Loteo Trébol 51-D”, ubicado en la intersección de Circunvalación con Manuel Aguilar, en la ciudad de Punta Arenas.

En total, serán 185 viviendas. El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

En cuanto a su tipología, las casas serán de más de 65 metros cuadrados; las áreas verdes del conjunto habitacional serán de 5.199 metros cuadrados, con implementos para juegos infantiles, circuito fitness calistenia, basureros, luminarias, árboles y arbustos.

El Gobernador de Magallanes y de la Antártica ChilenaJorge Flies, contó: “Este es un proyecto que está de acuerdo con (las necesidades de) las familias, y con familias que están esperando sus casas (…) Ante un proyecto aprobado, podemos discutir hacia adelante las condiciones de las viviendas, pero no podemos pararlo”.

En ese sentido, durante la sesión del Consejo, el Gobernador planteó que “a pesar de las dificultades que tenemos en un mercado concentrado, con una demanda gestionada no por el Estado, hay una continuidad de construcción por la que este Consejo Regional ha apostado: se volvió a construir en Puerto Williams, se está construyendo en comunas rurales, en la periferia de Punta Arenas, y este proyecto en particular (Trébol 51-Dera algo a personas que se les había prometido hace largos años”.

Cabe recordar que el 40% del presupuesto del Gobierno Regional está dirigido al sector vivienda, relevando así la materia como “la principal responsabilidad económica” de la administración actual, en palabras de Flies.
El monto total invertido por el Gobierno Regional será de M$7.361.152.

Deportes senior

Un grupo de la sociedad civil de Magallanes se organizó hace 12 años para congregar a los exdeportistas amateurs de la región. Así fue como nació la Agrupación Social y Cultural de Deportistas de Magallanes, la que hoy en día cuenta con 80 personas de la tercera edad que participan activamente de los encuentros de cada disciplina, y con 340 asociados.

En un principio fue fútbol, pero Enrique Cárcamo, el presidente del grupo, detalló que hoy en día las disciplinas se ampliaron: básquetbol, hípica, boxeo, automovilismo, tenis de mesa, atletismo, “y hasta rayuela”, contó.

Tenían una carencia, eso sí, que la Secretaría Regional Ministerial (Seremide Desarrollo Social identificó así: “(El grupo) no posee una sede propia, lo cual genera debilitamiento de las redes de apoyo social hacia los adultos mayores y la disminución en el espectro cultural de los exdeportistas de la región”.

Así fue como se lanzaron al desafío de conseguir su sede social, la que finalmente fue aprobada para su diseño por el pleno del Consejo Regional: se trata de un edificio de 333,54 metros cuadrados, ubicado en la esquina de Rómulo Correa con Avenida Frei, en Punta Arenas, y que contempla una sala multiuso, otra de reuniones, cocina, baños, bodega, dormitorios (para recibir a los exdeportistas de otras provincias de la región), living comedor, estacionamientos y más.

Luego de la votación, el presidente de los exdeportistas valoró que “se puso la primera piedra angular de nuestra futura sede social, tan añorada y querida por los viejos deportistas, que no es solo para nosotros, sino para un amplio apoyo, no solo deportivo, sino de la ciudad y sobre todo de los adultos mayores (…) Vamos a tener lo que pretendemos y trabajaremos para que ello suceda”.

El Gobernador Flies, por su parte, destacó la dirección de la Agrupación, que “va en ayuda de los padres, de adultos mayores en general, sin un requerimiento previo; pero aparte quieren incorporar en ese espacio común un albergue, tan necesario, que tal como se lo dijimos a ellos, beneficia a quienes vengan de Natales y de Puerto Williams”.

Quiero felicitar a este club de deportistas seniors, que han sido tremendamente destacados y que al trabajo silencioso que hacen, hoy tienen el reconocimiento del Consejo Regional”, cerró la máxima autoridad regional.

Será un total de 14 meses de diseño, por un monto de M$71.509.

Deportistas destacados

En otras materias deportivas, el pleno del Consejo Regional aprobó apoyo para el tenismesista Daniel Jara Soto, calificado para los Juegos Olímpicos para Sordos Deaflympics, los que se realizarán en japón entre el 15 y el 26 de noviembre. Entre sus múltiples logros que le valieron este respaldo están el tercer lugar en los Panamericanos para Sordos en Brasil en 2024; segundo lugar nacional en sordos dobles; tetracampeón en el nacional para sordos en Arica de 2024, además de otras distinciones continentales.

También hubo financiamiento para la competencia “Bienvenidos a la casa del Bianconero 2025, copa Gobierno Regional”: un torneo de fútbol de alto nivel para las categorías formativas, a realizarse en Punta Arenas.

El evento se llevará a cabo entre el lunes 7 y el viernes 11 de noviembre, con la participación de clubes de renombre nacional, como O’Higgins de Rancagua y Curicó Unido, además de Boxing de Río Gallegos, Argentina. La gestión para canchas, implementos, árbitros, hidratación, pasajes, hospedaje, ceremonias, premios y más, quedó a cargo de los solicitantes: el Club Deportivo El Pingüino.







core0610

DEPORTE EN MAGALLANES: CONSEJEROS ANALIZAN PROYECTOS DEPORTIVOS QUE BUSCAN FORTALECER EL TALENTO REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

goreviviendas
nuestrospodcast
Equipo Ruta Médica

COMIENZA EN PUNTA ARENAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA MÉDICA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
goreviviendas

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
contraloria

FISCALIZACIÓN DE CONCEJALES DERIVA EN AUDITORÍA ESPECIAL ORDENADA POR CONTRALORÍA EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
P2

MINISTERIO DE ECONOMÍA PRESENTA EL PRESUPUESTO 2026 DE LA CARTERA ANTE EL CONGRESO

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250