22 de agosto de 2025

NATALES: UN NUEVO CESFAM, UN ELEAM Y EL VERTEDERO RESULTAN COMO PRIORIDADES TRAS ENCUENTRO ENTRE EL GOBERNADOR FLIES Y AUTORIDADES COMUNALES

​El encuentro fue también “la coronación”, en palabras del Gobernador Flies, de “un trabajo que estamos haciendo estos primeros meses de la gestión del nuevo Concejo Municipal de alcaldesa, en el que hemos podido delimitar los esfuerzos y saber en dónde van a estar especialmente los desarrollos de los próximos proyectos”.

gorenatales

Hay asuntos de una importancia, e incluso de urgencia, que están ocurriendo en la comuna de Natales y que movilizaron al Concejo Municipal hasta el edificio del Gobierno Regional en Punta Arenas este jueves: el incendio en el vertedero, la necesidad de un nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) o de un edificio que concentre los servicios públicos, e incluso la respuesta que el Estado puede dar a los adultos mayores de la zona.


Fueron esos los temas que trató la máxima autoridad regional, el Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, con la alcaldesa de la capital provincial de Última EsperanzaAna Mayorga, junto a los concejales del Concejo Municipal de Natales Jorge Ruiz, Alejandro Cárdenas, Ricardo Urtubia, Jose Cuyul, Luz Levicoy.


El encuentro fue también “la coronación”, en palabras del Gobernador Flies, de “un trabajo que estamos haciendo estos primeros meses de la gestión del nuevo Concejo Municipal de alcaldesa, en el que hemos podido delimitar los esfuerzos y saber en dónde van a estar especialmente los desarrollos de los próximos proyectos”.


Prioridades


El incendio en el vertedero, dijo el Gobernador, es algo “que tenemos que extinguir”. En función de ello, recordó un proyecto de emergencia, gestionado a nivel de Gobierno Central, del que se debiera tener noticias “en los próximos meses”: “Pero ahí está solo una parte del problema: tenemos que cerrar el vertedero, abrir el nuevo relleno sanitario, con todo lo que significa su gestión, y ese trabajo, que es gigante, lo tiene que llevar adelante el municipio, que entiendo que va a contar con todo el respaldo de la subsecretaría de Desarrollo Regional”.


A lo anterior, complementó la máxima autoridad de Magallanes, se suma también el cambio de financiamiento vía Ley de Presupuestos para un subsidio de operación del nuevo lugar para el manejo de residuos. En definitiva: cerrar el actual vertedero y poner en operación un nuevo relleno sanitario. “Es un tema que en sí mismo es gigante y que entendemos que es parte de nuestras responsabilidades”, señaló Flies.


Salud y Cuidados


Otra de las urgencias expuestas por las autoridades municipales fue la necesidad de un nuevo Cesfam. “Eso significa llevar adelante un proyecto innovador que liderará el municipio y también, tal y como lo hemos dicho, hay que apurar todo lo que significa la formulación del proyecto”, advirtió el Gobernador.


En paralelo, se trató la posibilidad para que los adultos mayores de la comuna puedan tener acceso a un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam): “Es una necesidad muy sentida de la comunidad y eso significa, con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y con el municipio, poder avanzar en el trámite de compra del establecimiento”.


Finalmente, Flies cerró el diálogo abordando la construcción del edificio de servicios del Estado en el ex Hospital de Natales. Frente a ello, contó a la comunidad: “Estamos con un proyecto de larga data. En lo que debiéramos avanzar es en consolidar eso, y construir el Cesfam y el Eleam. Si tenemos algún cambio en ese ámbito, probablemente la posibilidad de inversión en el corto plazo sería tremendamente difícil (…) Espero que cada uno de los concejales y nuestra alcaldesa puedan conversar con la Unión Comunal de Adultos Mayores, con nuestra Unión Comunal de Juntas de Vecinos, con nuestras Juntas de Vecinos y con la comunidad toda en Puerto Natales. Así que tienen todo el respaldo de este gobierno”.


Alcaldesa


La autoridad comunal, alcaldesa Ana Mayorga, pormenorizó que los proyectos abordados “son importantísimos para Puerto Natales, y el Concejo hoy ratificó, conoció y sigue apoyando”: “El trabajo mancomunado que hemos hoy día llevado a cabo con el Gobernador nos hace colocarnos aún más las pilas y volver a trabajar en coordinación en los temas que son relevantes”.


“El mensaje que quiero transmitir a la comunidad, a los vecinos y que el Concejo Municipal se pudo dar cuenta, es que efectivamente nosotros estamos trabajando: tenemos un pequeño equipo en Secplan que debemos reforzar, pero hemos ido avanzando en recuperar proyectos que desde 2020 estaban sin término, por ejemplo, y para los que hoy tenemos el presupuesto a través del marco presupuestario FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) que nos ha entregado el Consejo y el Gobierno Regional, a través del Gobernador Jorge Flies, para poder por fin cerrarlos: algunos son muy importantes, como el (aquel para la agrupación) Abriendo Caminos CADI, la sede vecinal para la Junta de Vecinos N°10el punto limpio para el reciclaje y otras muchas iniciativas con las que seguimos avanzando”, detalló después Mayorga.


Fuente: goremagallanes.cl





CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA: GOBIERNO REGIONAL LANZA ACTUALIZACIÓN DE ESTRATEGIA CLAVE

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

Peatones 2

Sala 01

ministromarcel

