KENSHOKAN KARATE PUNTA ARENAS DESTACA EN EL NACIONAL OPEN DE KATA

Una sobresaliente actuación tuvieron los karatecas del Club Deportivo Kenshokan Punta Arenas en el Nacional Open de Kata, realizado el pasado 11 de octubre en Santiago, certamen patrocinado por la Federación Chilena de Karate.



El equipo, integrado por Antonella Casas, Matías Tascon y Andrés Casas, logró importantes resultados en sus respectivas categorías:









Antonella Casas , 3° lugar en Kata Sub 14 Avanzados







Matías Tascon , 3° lugar en Kata Junior Avanzados







Andrés Casas, 2° lugar en Kata Masters





El técnico Daniel Cárdenas destacó el alto nivel del evento y la calidad de los competidores, señalando que “estamos conformes con los resultados obtenidos, y ya nos preparamos para los próximos desafíos: el Open Nacional Copa Raion, en noviembre, y la II Copa Municipal, el 20 de diciembre en Punta Arenas, con miras al Nacional 2026”.



El club agradeció además el apoyo del Dojo Fuentes, a cargo de la sensei Joselyn Fuentes, quienes colaboraron en los entrenamientos y competencia en Santiago.

