Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de octubre de 2025

FUNDACIÓN PRESENTE ADVIERTE FUERTE RETROCESO EN LA ASISTENCIA ESCOLAR EN MAGALLANES: SOLO 76,8%

Buenos días región.

fundacionchile

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Coordinadora de Sostenibilidad y Redes de Fundación Presente, Josefina Montt, abordó las preocupantes cifras que posicionan a Magallanes como la región con peor asistencia escolar del país durante 2025.

De acuerdo al Reporte Nacional de Asistencia y Ausentismo Escolar (marzo-julio 2025), elaborado por Fundación Presente a partir de datos del Ministerio de Educación, la región registró una asistencia promedio de 76,8%, muy por debajo del promedio nacional de 88,1%, y lejos de la Región del Maule, que lidera con 90,7%.

Durante la entrevista, Montt explicó que el problema en Magallanes no es solo coyuntural, sino sostenido en el tiempo. “Solo en dos de los cinco meses analizados —mayo y junio— la asistencia logró superar levemente los niveles del mismo mes del año anterior”, detalló, destacando la gravedad del fenómeno.

El informe también reveló que en 2024, el 57,3% de los estudiantes de la región terminó el año con ausentismo crónico, cifra que en el periodo marzo-julio de 2025 se disparó a 73,1%, la más alta del país. El ausentismo crónico se define como faltar el 10% o más de los días de clases, es decir, más de 20 días en el año, lo que según Fundación Presente está asociado a menores aprendizajes, debilitamiento de la motivación escolar y mayores probabilidades de deserción.

El panorama refleja un retroceso significativo respecto al periodo pre-pandemia. En 2019, la asistencia promedio en Magallanes superaba el 90%, mientras que hoy alcanza apenas un 76,8%, lo que representa una pérdida de más de 13 puntos en cinco años.

Frente a este escenario, Fundación Presente recomienda fortalecer el monitoreo de asistencia con información en tiempo real, asegurar condiciones de transporte y apoyo logístico considerando las particularidades geográficas y climáticas de la región, y desarrollar campañas locales que refuercen el valor de la asistencia cotidiana como derecho y deber educativo.



slepfundacionchile

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL SE CAPACITARON EN INNOVACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

Leer Más

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

detenidodrogas
nuestrospodcast
agricultorpuq

AGRICULTOR DE PUNTA ARENAS APORTA CALOR AL INVIERNO A TRAVÉS DE UN MANEJO RESPONSABLE DE LA LEÑA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
poetikaos

POETIKA_0S CERRÓ TALLER DE POESÍA EXPERIMENTAL CON RECITAL Y REVISTA COLECTIVA EN PUNTA ARENAS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
detenidodrogas

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Cogrid 101025 2

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL INFORMA SOBRE SISMO EN EL PASO DRAKE Y COORDINACIÓN DE EMERGENCIA EN ZONA ANTÁRTICA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv