FUNDACIÓN PRESENTE ADVIERTE FUERTE RETROCESO EN LA ASISTENCIA ESCOLAR EN MAGALLANES: SOLO 76,8%

la Coordinadora de Sostenibilidad y Redes de Fundación Presente, Josefina Montt, abordó las preocupantes cifras que posicionan a Magallanes como la región con peor asistencia escolar del país durante 2025.

De acuerdo al Reporte Nacional de Asistencia y Ausentismo Escolar (marzo-julio 2025), elaborado por Fundación Presente a partir de datos del Ministerio de Educación, la región registró una asistencia promedio de 76,8%, muy por debajo del promedio nacional de 88,1%, y lejos de la Región del Maule, que lidera con 90,7%.

Durante la entrevista, Montt explicó que el problema en Magallanes no es solo coyuntural, sino sostenido en el tiempo. “Solo en dos de los cinco meses analizados —mayo y junio— la asistencia logró superar levemente los niveles del mismo mes del año anterior”, detalló, destacando la gravedad del fenómeno.

El informe también reveló que en 2024, el 57,3% de los estudiantes de la región terminó el año con ausentismo crónico, cifra que en el periodo marzo-julio de 2025 se disparó a 73,1%, la más alta del país. El ausentismo crónico se define como faltar el 10% o más de los días de clases, es decir, más de 20 días en el año, lo que según Fundación Presente está asociado a menores aprendizajes, debilitamiento de la motivación escolar y mayores probabilidades de deserción.

El panorama refleja un retroceso significativo respecto al periodo pre-pandemia. En 2019, la asistencia promedio en Magallanes superaba el 90%, mientras que hoy alcanza apenas un 76,8%, lo que representa una pérdida de más de 13 puntos en cinco años.

Frente a este escenario, Fundación Presente recomienda fortalecer el monitoreo de asistencia con información en tiempo real, asegurar condiciones de transporte y apoyo logístico considerando las particularidades geográficas y climáticas de la región, y desarrollar campañas locales que refuercen el valor de la asistencia cotidiana como derecho y deber educativo.

