VALIOSO APORTE DE UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Esta iniciativa, a la que también se sumó la Junta de Vecinos "Caupolicán" de Punta Arenas, según explicó la presidenta de la Unión Comunal, Raquel Álvarez Villarroel, se basó en la comprensión de que "muchos de ellas y ellos no cuentan con redes de apoyo, y por lo mismo decidimos enfocarnos en esta población penal.

A nombre de Gendarmería, el capellán evangélico de la institución, pastor Daniel Díaz Nauto, manifestó que "esta donación nos ayuda a complementar necesidades importantes de parte de la población penal, y en ese sentido, vemos reflejado en esta ayuda la disposición de los vecinos en aportar un grano de arena a la reinserción social de los privados de libertad, por lo que agradecemos el apoyo y la muestra de cariño que será de mucho provecho para ellos y ellas, incluidos lactantes que se encuentran con sus madres al interior de la unidad penal".

Sin duda, se trata de una acción que dignifica a personas que muchas veces son olvidadas y que constituye un mensaje de esperanza para las y los privados de libertad, manifestó el capellán evangélico de Gendarmería.

Como parte de esta gestión, y ayudando a hacerla llegar al Complejo Penitenciario, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, explicó que "esta donación significa muchísimo para nuestra gestión y es muy gratificante ver materializado que todo el trabajo que hemos hecho por vincular a la comunidad con lo que ocurre al interior de las unidades penales, mensaje que ha tenido respuesta en esta organización que vio que los privados de libertad, a pesar de estar cumpliendo condena, no son personas aisladas de la sociedad y que requieren mantener un vínculo de conexión a una sociedad a la cual volverán una vez que cumplan sus condenas".

Finalmente la seremi de Justicia y Derechos Humanos recalcó que "para que existan procesos de reinserción exitosos, se necesita a una comunidad que los haga sentirse parte de la sociedad".



