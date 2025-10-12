Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de octubre de 2025

VALIOSO APORTE DE UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Gendarmería en la región de Magallanes destaca y agradece el gran aporte concretado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes. ​

IMG-20251010-WA0061

Esta iniciativa, a la que también se sumó la Junta de Vecinos "Caupolicán" de Punta Arenas, según explicó la presidenta de la Unión Comunal, Raquel Álvarez Villarroel, se basó en la comprensión de que "muchos de ellas y ellos no cuentan con redes de apoyo, y por lo mismo decidimos enfocarnos en esta población penal.

A nombre de Gendarmería, el capellán evangélico de la institución, pastor Daniel Díaz Nauto, manifestó que "esta donación nos ayuda a complementar necesidades importantes de parte de la población penal, y en ese sentido, vemos reflejado en esta ayuda la disposición de los vecinos en aportar un grano de arena a la reinserción social de los privados de libertad, por lo que agradecemos el apoyo y la muestra de cariño que será de mucho provecho para ellos y ellas, incluidos lactantes que se encuentran con sus madres al interior de la unidad penal".

Sin duda, se trata de una acción que dignifica a personas que muchas veces son olvidadas y que constituye un mensaje de esperanza para las y los privados de libertad, manifestó el capellán evangélico de Gendarmería.

Como parte de esta gestión, y ayudando a hacerla llegar al Complejo Penitenciario, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, explicó que "esta donación significa muchísimo para nuestra gestión y es muy gratificante ver materializado que todo el trabajo que hemos hecho por vincular a la comunidad con lo que ocurre al interior de las unidades penales, mensaje que ha tenido respuesta en esta organización que vio que los privados de libertad, a pesar de estar cumpliendo condena, no son personas aisladas de la sociedad y que requieren mantener un vínculo de conexión a una sociedad a la cual volverán una vez que cumplan sus condenas".

Finalmente la seremi de Justicia y Derechos Humanos recalcó que "para que existan procesos de reinserción exitosos, se necesita a una comunidad que los haga sentirse parte de la sociedad".


minvudirigenciassociales

MINVU REALIZA DIÁLOGO REGIONAL EN EL CIERRE DEL MES DE LAS DIRIGENCIAS SOCIALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TALENTO Y EMOCIÓN MARCARON EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR PATRICIA MUÑOZ

Leer Más

Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR 2025 (2)
nuestrospodcast
IMG-20251010-WA0061

VALIOSO APORTE DE UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
REU MINISTRO KUSANOVIC

APRUEBAN LEY QUE DARÁ EL VAMOS A NUEVO SERVICIO NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Maria-Gabriela-Huidobro

EL MUNDO SEGÚN LOS NOBEL

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
jornadaculturalsombrero

PROYECTO "CORAZÓN BARCO" LLEGA A CERRO SOMBRERO CON UNA JORNADA DE TALLERES CULTURALES LITERARIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.