REDES DE CONVIVENCIA: TRABAJO EN EQUIPO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

​Junto al Programa Lazos, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes desarrolló la tercera red de convivencia dirigida a encargados de convivencia y duplas psicosociales de los establecimientos de enseñanza media de Punta Arenas, con el objetivo de fomentar la reflexión sistémica respecto al abordaje de situaciones complejas y de vulnerabilidad que afectan a los y las estudiantes de la educación pública.



Esto es parte de los ciclos de acompañamiento que realiza el Servicio Local de Educación Pública para mejorar el trabajo en torno a la convivencia escolar. Al respecto, Sebastián Muñoz, encargado de Desarrollo Integral e Intersector del SLEP Magallanes, destacó la importancia de estas iniciativas: “es sumamente relevante considerar siempre que en el ámbito de educación hay que pensar en una reflexión sistémica, en la cual no solamente los establecimientos tienen que abordar sus situaciones dentro de lo que es, por ejemplo, sus espacios principales como el aula o los espacios del recinto educativo, sino también tener esta mirada de qué es lo que ocurre con nuestros estudiantes fuera de la escuela y que en el fondo es importante que ahí, en este caso, tengamos la colaboración de distintas instituciones”.



Un factor importante dentro de las comunidades educativas es identificar y apoyar a estudiantes que se encuentran ante vulneraciones, por lo que desde el Servicio Local se llevan a cabo diversas redes que atienden a esta materia. Desde convivencia se desarrollan dos redes en Punta Arenas, la de establecimientos de educación media y la de básica, luego se encuentran la red de Puerto Natales, la de Porvenir y finalmente una intercomunal. A su vez, participa activamente en las redes de nivel parvulario y de coordinadoras de educación inicial que también son lideradas por el SLEP Magallanes y se suma también a la red de microcentros rurales impulsada por el Ministerio de Educación.



El Plan de Reactivación Educativa también juega un rol importante dentro de este trabajo en redes. Carolina Figueroa, profesional del Servicio Local y líder del Plan de Reactivación asegura que “cuando nosotros tenemos un área de convivencia fortalecida, y tenemos una vinculación directa con los padres, con las madres, con los apoderados, vamos a tener claramente identificados las alertas o los nudos críticos que van a hacer que estos niños puedan estar en una alerta de deserción. Entonces, ¿cómo trabajamos de manera conjunta y algunas estrategias para esa retención? Es lo que estamos viendo hoy en día con el Programa Lazos, que es un programa que trabaja con las habilidades parentales, que hace también una intervención multisistémica”.



Estas herramientas fortalecen el trabajo en equipo entre distintas comunidades educativas y son vistas positivamente por parte de quienes trabajan directamente estas materias con los estudiantes. Marcos Balcázar Díaz, encargado de convivencia del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera, dijo que “es algo súper necesario y relevante para poder brindarles una formación integral y entregarles todas las herramientas posibles a nuestros estudiantes y también a sus familias. Creemos que eso es fundamental y las redes y el trabajo en red son fundamentales para ello”.



Por su parte, Carolina Navarro, psicóloga de orientación y convivencia escolar del Instituto Superior de Comercio, destacó que estas instancias son buenas ya que les permiten realizar derivaciones concretas, conocer el trabajo de otros equipos y aplicar el conocimiento conjunto en las situaciones particulares que se dan con cada estudiante.



Este trabajo en redes se continuará realizando durante el semestre escolar para continuar promoviendo el acompañamiento continuo a los equipos de convivencia y a los jóvenes que viven actualmente en situaciones de vulnerabilidad.



