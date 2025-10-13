Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de octubre de 2025

ANTIGUOS POBLADORES DE CABO DE HORNOS VIAJAN A USHUAIA PARA EMOTIVO ENCUENTRO CON FAMILIARES Y AMIGOS

​El grupo fue despedido por el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, quien destacó el valor simbólico y humano de este viaje.

pobladoreschornos

​La mañana del jueves 9 de octubre, una delegación integrada por siete representantes del Club del Adulto Mayor Rosa Yagán partió desde Puerto Navarino rumbo a Ushuaia, Argentina, para participar en el Encuentro de Antiguos Pobladores Cabo de Hornos – Ushuaia 2025, instancia que busca fortalecer los lazos culturales e históricos entre ambas comunidades del extremo sur del continente.

 
El grupo fue despedido por el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, quien destacó el valor simbólico y humano de este viaje.

 
“Acaban de zarpar nuestros adultos mayores —una parte de aquellos que viven en Puerto Williams—, llevan historia hacia Ushuaia. Se van a poder abrazar algunos pobladores en una iniciativa que nace desde el Consulado de Chile en Ushuaia y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Cabo de Hornos. Van alrededor de nueve adultos mayores a disfrutar, a compartir y a reencontrarse con su gente”, señaló el jefe comunal.

 
El traslado se realizó a bordo de la embarcación “Cruz del Sur”, a cargo del capitán Fernando de Lorenzo, quien comentó las condiciones del viaje y la importancia de reactivar la conectividad marítima entre ambas localidades.

 
“Estamos cruzando gente de Puerto Williams a Ushuaia. El clima no está acompañando mucho, porque cuando salimos estaba nevando, pero esperamos que sea una temporada a full y que poco a poco comencemos a traer turistas por este destino que tanto nos gusta”, expresó.

 
El encuentro entre antiguos pobladores de Cabo de Hornos y Ushuaia representa un hito de unión y memoria para los habitantes de la zona austral, marcando un puente entre comunidades hermanas unidas por la historia, el mar y la identidad fueguina.


betancourddhh

HERMANA DE SILVIO BETTANCOURT REGRESÓ A INMUEBLE DE COLÓN N° 636

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TALENTO Y EMOCIÓN MARCARON EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR PATRICIA MUÑOZ

Leer Más

Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR 2025 (2)
nuestrospodcast
PHOTO-2025-10-10-16-03-41

DESDE TOCOPILLA HASTA PUERTO WILLIAMS: CONOCE A LA NUEVA PAREJA DE DETECTIVES QUE SE INTEGRA A LA AVANZADA FRONTERIZA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN EL FIN DEL MUNDO

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Hortencia Fuentes

ARTESANA DE MAGALLANES PARTICIPA EN V ENCUENTRO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y COMUNIDADES PORTAL

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
DSC_3549

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL BULNES DEL CURSO 7°BASICO REALIZARON FERIA MEDIEVAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
saludmentalnatales

PUERTO NATALES CONMEMORA EL DÍA DE LA SALUD MENTAL CON JORNADA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.