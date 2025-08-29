Punta Arenas,
29 de agosto de 2025

HERMANA DE SILVIO BETTANCOURT REGRESÓ A INMUEBLE DE COLÓN N° 636

​Recorrió el lugar junto al seremi de Bienes Nacionales y una profesional de la oficina Prais

betancourddhh

​Jenny Bettancourt Bahamonde no había recorrido la casa de avenida Colón N° 636 desde la fecha en que participó en la preparación del documental “Tierra de Nadie” hace unos años. En aquella fecha, la casa aún no había colapsado por el incendio y posterior derrumbe parcial que le afectó después.

En la visita al inmueble fiscal y monumento nacional, fue guiada por el secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, en compañía de la profesional sicóloga del programa Prais, Romina Yáñez.

La comitiva recorrió parte de la fachada, el patio y el subterráneo, lugares que en parte son priorizados para las investigaciones judiciales vinculadas a la desaparición de su hermano Silvio Bettancourt apoyadas por el Plan Nacional de Búsqueda liderado por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cabe consignar que se llevaron a cabo diversas faenas de limpieza de escombros que aún permanecían en algunas zonas para facilitar futuros peritajes.

“Recibí testimonios de personas que estuvieron prisioneras aquí –señaló Jenny Bettancourt- y resulta que los sumergían en materias fecales, se supone que en una fosa séptica que tiene que estar en alguna parte. Esto es lo que quisiera se investigue más, y especialmente en algunas zonas del patio trasero que recorrimos”. Agregó que el testigo que narró estas circunstancias no recuerda bien si esos hechos acontecieron en el interior o en el exterior de la casa.

Para el secretario regional, Sergio Reyes, abrir el inmueble fiscal para esclarecer cualquier duda respecto a la desaparición o tortura de personas durante la dictadura es un imperativo del Gobierno de Chile “y por supuesto también para el ministerio de Bienes Nacionales por lo que hemos trabajado intensamente en pro de la promoción y protección de la memoria histórica y los derechos humanos”.

Cabe consignar que, al concluir el recorrido, Bettancourt reveló que además del impacto de volver a entrar al lugar que se sospecha pudo ser el último paradero de su hermano “se me parte el corazón al ver una casa que fue bella en su época y que tiene mucha memoria que hay que resguardar”.


Al mismo tiempo valoró los esfuerzos por recuperar el inmueble informados por el seremi Reyes, ya que el Gobierno Regional suscribió un convenio de financiamiento para realizar nuevas obras de emergencia y apuntalamiento de la infraestructura, las que deberían comenzar el próximo trimestre.


PDI DETIENE EN PORVENIR A UN SUJETO POR EL DELITO ABIGEATO

MINISTRO DEL INTERIOR ACOMPAÑA AL CLUB DE LEONES EN ENTREGA DE ALCANCÍAS A AUTORIDADES REGIONALES

