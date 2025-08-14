PDI DETIENE EN PORVENIR A UN SUJETO POR EL DELITO ABIGEATO

​A raíz de una investigación, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile se trasladaron a la capital de Tierra del Fuego donde llevaron a cabo un procedimiento policial, que culminó con la detención de un hombre por el delito de abigeato y beneficio clandestino.



La mañana de este jueves, la PDI materializó la entrada y registro a un local comercial de Porvenir, donde fue detenido el sujeto de 56 años, en el marco de una arista investigativa de un delito de abigeato ocurrido en diciembre del año pasado, que fue adoptado en flagrancia por la brigada especializada.



El Subprefecto Pablo Merino Campos, jefe de la BIRO Punta Arenas, indicó que “durante el proceso investigativo, coordinado con el Ministerio Público, se logró establecer que el detenido compraba carne de manera informal en Tierra del Fuego”.



Este jueves, el sujeto de nacionalidad chilena, con antecedentes policiales, fue formalizado y quedó con la medida cautelar de arresto domicilio nocturno. En tanto, se fijaron 70 días para la investigación.













