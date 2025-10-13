Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

MÁS DE 300 PERSONAS PARTICIPARON EN LA II EXPO DISCIPLINAS FITNESS PUQ 2025

​La jornada gratuita organizada por la Fundación Municipal de Deportes y Sayes Runil Fitness Club llenó los salones del Hotel Casino Dreams con deporte, energía y vida saludable.

EXPO FITNESS (4)

Con una convocatoria que superó las 300 personas, se desarrolló con éxito la II Expo Disciplinas Fitness PUQ 2025, evento organizado por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas junto a Sayes Runil Fitness Club, que transformó los salones del Hotel Casino Dreams en un gran escenario de energía, salud y bienestar.

Durante tres horas, los asistentes disfrutaron de clases, exhibiciones y presentaciones de distintas disciplinas como Strong Nation, Zumba, Karate y otras tendencias fitness. Además, el encuentro contó con la participación de destacados instructores nacionales e internacionales, entre ellos Iván Cabrera y Jony Conquer, y la presencia de más de 30 stands con productos y servicios vinculados al deporte y la vida activa.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la alta asistencia y el impacto positivo de la actividad en la comunidad. "Con la Fundación Municipal de Deportes buscamos que más personas conozcan distintas disciplinas y se motiven a practicar actividad física. Esta expo permitió abrir espacio a nuevos deportes y mostrar que el fitness también es una forma de encuentro y comunidad. El lleno total y el entusiasmo del público reflejan el éxito de esta iniciativa", señaló.

Por su parte, la organizadora e instructora Lidia Runil destacó la consolidación del evento en la capital regional. "Esta idea la trajimos desde Orlando, donde participamos cada año en convenciones de Strong Nation, y quisimos replicar esa experiencia en Magallanes. Esta versión superó todas las expectativas, con los tres salones llenos y un público comprometido. Es un antes y un después para el fitness local, porque demuestra que la comunidad está más consciente del cuidado del cuerpo y de la importancia de una vida activa", afirmó.

El encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, destacó la magnitud del encuentro y su aporte a la promoción deportiva. "Ha sido una jornada muy exitosa, con una participación masiva y positiva. Más de 300 personas disfrutaron de esta experiencia, que se asemeja a los congresos de deporte que se realizan en Estados Unidos", indicó.

La expo también tuvo un componente solidario, con la participación del Club de Leones Cruz del Sur en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, reforzando así su carácter comunitario.

La II Expo Disciplinas Fitness PUQ 2025 se consolida como un punto de encuentro para el deporte regional, impulsando el compromiso del municipio y sus aliados con la vida saludable, la recreación y la integración a través del movimiento.


MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ATENDIÓ 23 EMERGENCIAS POR FUERTES RACHAS DE VIENTO

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

Leer Más

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

MÁS DE 300 PERSONAS PARTICIPARON EN LA II EXPO DISCIPLINAS FITNESS PUQ 2025

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INTERVIENE PARQUE RADA POR OCUPACIÓN ILEGAL Y RESIDUOS PELIGROSOS

