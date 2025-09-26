26 de septiembre de 2025
DETIENEN A IMPUTADO POR SERIE DE ROBOS CON INTIMIDACIÓN EN PUNTA ARENAS
El operativo fue encabezado por Carabineros del OS-9 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local.
Tras una investigación desarrollada por la Sección OS-9 de Carabineros Magallanes, en conjunto con la Fiscalía Local de Punta Arenas, durante la jornada del jueves 25 de septiembre fue detenido un hombre de nacionalidad chilena, mayor de edad, acusado de participar en diversos robos con intimidación cometidos entre abril y junio de este año.
La detención se concretó en la intersección de las calles República y Chiloé. Posteriormente, con apoyo del GOPE Magallanes, se allanó un domicilio en el sector de Río Seco, donde se incautaron especies vinculadas a los delitos investigados.
El individuo, identificado como A.Y.S.S., fue puesto a disposición de la Fiscalía Local para continuar con el proceso judicial.
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
