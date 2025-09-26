DETIENEN A IMPUTADO POR SERIE DE ROBOS CON INTIMIDACIÓN EN PUNTA ARENAS

​Tras una investigación desarrollada por la Sección OS-9 de Carabineros Magallanes, en conjunto con la Fiscalía Local de Punta Arenas, durante la jornada del jueves 25 de septiembre fue detenido un hombre de nacionalidad chilena, mayor de edad, acusado de participar en diversos robos con intimidación cometidos entre abril y junio de este año.



La detención se concretó en la intersección de las calles República y Chiloé. Posteriormente, con apoyo del GOPE Magallanes, se allanó un domicilio en el sector de Río Seco, donde se incautaron especies vinculadas a los delitos investigados.



El individuo, identificado como A.Y.S.S., fue puesto a disposición de la Fiscalía Local para continuar con el proceso judicial.

