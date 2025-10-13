Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

LANZAMIENTO DE BECAS TALENTO DIGITAL: UN IMPULSO PARA LA REINSERCIÓN LABORAL EN MAGALLANES

​Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de octubre de 2025 en el sitio web www.sence.cl, donde se encuentra toda la información sobre requisitos, cursos y proceso de admisión.

talentodigital

​La directora regional de Sence, Doris Sandoval Miranda, junto a la delegada presidencial provincial de la provincia Antártica chilena, Constanza Calisto, lanzaron oficialmente las becas Talento Digital del programa Reinvéntate del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

 
Este programa, que tiene por objetivo seguir ampliando las oportunidades laborales en el sector tecnológico y responder a la creciente demanda de talento digital en el país, pondrá a disposición 2.075 becas gratuitas en áreas de alta demanda como programación, análisis de datos, diseño UX/UI y ciberseguridad.

 
"Estamos muy emocionadas de lanzar esta oportunidad desde aquí, la provincia más austral de Chile, para que todos los magallánicos y magallánicas puedan adquirir nuevas habilidades y mejorar su empleabilidad. Les invitamos a postular y aprovechar al máximo estos cursos gratuitos", destacó la delegada presidencial provincial, Constanza Calisto.

 
El programa Reinvéntate – Línea Talento Digital ofrece nueve cursos bajo la metodología “bootcamp”, que permite adquirir habilidades técnicas y prácticas en un periodo de entre 3 y 6 meses, facilitando una rápida inserción en el mercado laboral.

 
Los cursos, que se imparten en modalidad online están dirigidos a personas mayores de 18 años, que al momento de postular se encuentren cesantes o que sean trabajadores independientes, tengan su licencia de 4° medio y/o un título técnico o profesional de carreras afines a la tecnología.

 
"Porque el futuro de Chile es digital, las becas Talento Digital son una excelente oportunidad para que las personas que estén cesantes o sean independientes puedan reinventarse y mejorar sus posibilidades laborales en los empleos del futuro. Les invitamos a postular y ser parte de este programa que busca impulsar el empleo digital en nuestra región", agregó la directora regional de Sence, Doris Sandoval Miranda.

 
Entre los programas disponibles destacan:

 
Fundamentos de Ciencia de Datos
Fundamentos de Análisis de Datos
Fundamentos de Arquitectura Cloud
Fundamentos de Product Owner
Fundamentos de Seguridad en Plataformas Computacionales
Desarrollo de Aplicaciones Front-End, Full Stack Java, Full Stack JavaScript y Python
Desarrollo de Aplicaciones Móviles Android
Diseño UX/UI

 
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de octubre de 2025 en el sitio web www.sence.cl, donde se encuentra toda la información sobre requisitos, cursos y proceso de admisión. No te pierdas esta oportunidad de impulsar tu carrera y adquirir nuevas habilidades ¡Porque el futuro es digital!

ceremonia 09-10-2025 (3)

EN CABO DE HORNOS 30 PERSONAS SE HABILITARON PARA TRABAJAR EN EL PUERTO GRACIAS A CAPACITACIÓN DE SENCE

OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

​Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.

MÁS DE 300 PERSONAS PARTICIPARON EN LA II EXPO DISCIPLINAS FITNESS PUQ 2025

TALLER "EXPLORADORES DEL HABLA EN FAMILIA" FORTALECIÓ VÍNCULOS Y APRENDIZAJES EN LA PRIMERA INFANCIA

VALIOSO APORTE DE UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE SE REALIZAN LAS SEGUNDAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS ANEF EN MAGALLANES

