LANZAMIENTO DE BECAS TALENTO DIGITAL: UN IMPULSO PARA LA REINSERCIÓN LABORAL EN MAGALLANES

​La directora regional de Sence, Doris Sandoval Miranda, junto a la delegada presidencial provincial de la provincia Antártica chilena, Constanza Calisto, lanzaron oficialmente las becas Talento Digital del programa Reinvéntate del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).



Este programa, que tiene por objetivo seguir ampliando las oportunidades laborales en el sector tecnológico y responder a la creciente demanda de talento digital en el país, pondrá a disposición 2.075 becas gratuitas en áreas de alta demanda como programación, análisis de datos, diseño UX/UI y ciberseguridad.



"Estamos muy emocionadas de lanzar esta oportunidad desde aquí, la provincia más austral de Chile, para que todos los magallánicos y magallánicas puedan adquirir nuevas habilidades y mejorar su empleabilidad. Les invitamos a postular y aprovechar al máximo estos cursos gratuitos", destacó la delegada presidencial provincial, Constanza Calisto.



El programa Reinvéntate – Línea Talento Digital ofrece nueve cursos bajo la metodología “bootcamp”, que permite adquirir habilidades técnicas y prácticas en un periodo de entre 3 y 6 meses, facilitando una rápida inserción en el mercado laboral.



Los cursos, que se imparten en modalidad online están dirigidos a personas mayores de 18 años, que al momento de postular se encuentren cesantes o que sean trabajadores independientes, tengan su licencia de 4° medio y/o un título técnico o profesional de carreras afines a la tecnología.



"Porque el futuro de Chile es digital, las becas Talento Digital son una excelente oportunidad para que las personas que estén cesantes o sean independientes puedan reinventarse y mejorar sus posibilidades laborales en los empleos del futuro. Les invitamos a postular y ser parte de este programa que busca impulsar el empleo digital en nuestra región", agregó la directora regional de Sence, Doris Sandoval Miranda.



Entre los programas disponibles destacan:



Fundamentos de Ciencia de Datos

Fundamentos de Análisis de Datos

Fundamentos de Arquitectura Cloud

Fundamentos de Product Owner

Fundamentos de Seguridad en Plataformas Computacionales

Desarrollo de Aplicaciones Front-End, Full Stack Java, Full Stack JavaScript y Python

Desarrollo de Aplicaciones Móviles Android

Diseño UX/UI



Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de octubre de 2025 en el sitio web www.sence.cl, donde se encuentra toda la información sobre requisitos, cursos y proceso de admisión. No te pierdas esta oportunidad de impulsar tu carrera y adquirir nuevas habilidades ¡Porque el futuro es digital!



