PABLO BUSSENIUS LANZA "DIPUTADO DIGITAL": UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA PARTICIPATIVA DESDE MAGALLANES

Ante un centenar de invitados, el candidato a diputado por Magallanes, Pablo Bussenius Cornejo, presentó oficialmente su iniciativa "Diputado Digital", proyecto pionero que propone abrir un nuevo espacio de comunicación y decisión entre la ciudadanía y el Congreso Nacional.

La actividad, realizada en el Hotel Diego de Almagro de Punta Arenas, reunió a líderes políticos regionales, representantes de organizaciones sociales, jóvenes, adultos mayores y destacados profesionales de distintos sectores. Durante la jornada, adherentes participaron de una experiencia interactiva en la que pudieron votar y debatir sobre los principales temas de interés regional, tales como salud, vivienda, conectividad, trabajo y costo de la vida, entre otros.

En su intervención, Bussenius destacó que esta iniciativa busca reducir la distancia entre la política y las personas, utilizando la tecnología como una herramienta de transparencia y colaboración.

"El Diputado Digital no es un eslogan, es un compromiso. Queremos que la comunidad magallánica tenga la posibilidad de opinar, votar y seguir de cerca cómo se toman las decisiones que afectan su vida cotidiana. La política debe estar al servicio de la gente, y eso parte por escuchar", afirmó el candidato de la centro izquierda.

El encuentro cerró con la presentación de los resultados de la votación en tiempo real, que reflejaron las principales preocupaciones de la comunidad, reforzando el objetivo central del proyecto: convertir la participación ciudadana en un ejercicio cotidiano y vinculante.

El lanzamiento de "Diputado Digital" marca un hito en la campaña de Pablo Bussenius y abre un debate sobre el futuro de la representación política en Chile, desde una región que históricamente ha debido luchar contra la distancia y el centralismo. "Desde Magallanes queremos demostrar que la innovación democrática puede partir desde los extremos del país", concluyó Bussenius.

​

