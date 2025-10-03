ABRE SUS PUERTAS ARCHIVO FÓSIL, EXPERIENCIA EN REALIDAD VIRTUAL QUE CONECTA FÓSILES PALEOBOTÁNICOS CON CAMBIO CLIMÁTICO

Este sábado 04 de octubre, a las 20.00 horas se llevará a cabo la inauguración de Archivo Fósil, experiencia en realidad virtual que conecta fósiles paleobotánicos con el cambio climático antropocéntrico. La cita es en laboratorios Embajador Jorge Berguño Barnes, ubicado en calle Lautaro Navarro #1245. Se trata de una propuesta desarrollada por la plataforma de artes mediales y ciencias, Liquenlab; el colectivo Últimaesperanza y el Instituto Antártico Chileno - INACH. Este proyecto es financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Archivo Fósil, invita al público a ingresar a un cubículo inspirado en la figura de estos rastros de vida antiquísimos, en cuyo espacio interior es posible transitar por la historia fósil de la vegetación antártica ancestral, a través de un relato, estímulos sensoriales de luz y sonido y elementos audiovisuales de realidad virtual y video mapping. El ingreso a la instalación Archivo Fósil será por orden de llegada.





Archivo Fósil opera como un dispositivo de comunicación inmersivo que invita a experienciar el archivo de fósiles del Instituto Antártico Chileno, a través de una obra de artes mediales.

Este proyecto sigue la línea de investigación y creación que el colectivo Últimaesperanza ha desarrollado durante los últimos 11 años, poniendo en valor los archivos y la riqueza y complejidad de la memoria planetaria. Este enfoque se manifiesta especialmente en las obras: "Hidropoéticas", sobre la desaparición de los campos de hielo y la memoria del agua en tiempos de policrisis; y en los

múltiples ejercicios de descolonización de la imagen en el álbum fotográfico de Julius Popper, en "El corazón de las tinieblas".