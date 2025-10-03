Punta Arenas,
3 de octubre de 2025

ABRE SUS PUERTAS ARCHIVO FÓSIL, EXPERIENCIA EN REALIDAD VIRTUAL QUE CONECTA FÓSILES PALEOBOTÁNICOS CON CAMBIO CLIMÁTICO

​Punta Arenas:

Este sábado 04 de octubre, a las 20.00 horas se llevará a cabo la inauguración de Archivo Fósil, experiencia en realidad virtual que conecta fósiles paleobotánicos con el cambio climático antropocéntrico. La cita es en laboratorios Embajador Jorge Berguño Barnes, ubicado en calle Lautaro Navarro #1245. Se trata de una propuesta desarrollada por la plataforma de artes mediales y ciencias, Liquenlab; el colectivo Últimaesperanza y el Instituto Antártico Chileno - INACH. Este proyecto es financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

Archivo Fósil, invita al público a ingresar a un cubículo inspirado en la figura de estos rastros de vida antiquísimos, en cuyo espacio interior es posible transitar por la historia fósil de la vegetación antártica ancestral, a través de un relato, estímulos sensoriales de luz y sonido y elementos audiovisuales de realidad virtual y video mapping. El ingreso a la instalación Archivo Fósil será por orden de llegada.


Archivo Fósil opera como un dispositivo de comunicación inmersivo que invita a experienciar el archivo de fósiles del Instituto Antártico Chileno, a través de una obra de artes mediales. Este proyecto sigue la línea de investigación y creación que el colectivo Últimaesperanza ha desarrollado durante los últimos 11 años, poniendo en valor los archivos y la riqueza y complejidad de la memoria planetaria. Este enfoque se manifiesta especialmente en las obras: "Hidropoéticas", sobre la desaparición de los campos de hielo y la memoria del agua en tiempos de policrisis; y en los múltiples ejercicios de descolonización de la imagen en el álbum fotográfico de Julius Popper, en "El corazón de las tinieblas".

La apertura del proyecto Archivo Fósil además se enmarca en el Mes de la Ciencia, por lo cual a lo largo de octubre acogerá charlas, debates y visitas guiadas individuales y colectivas, todas actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad. Para obtener mayor información, visitar las redes sociales de Liquenlab e Inach. 


NUEVO NÚMERO DE ANDEAN GEOLOGY DESTACA HALLAZGO INÉDITO DE FÓSIL EN MAGALLANES

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

