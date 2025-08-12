Punta Arenas,
12 de agosto de 2025

ESTE JUEVES, CIRCO VIRTUAL PRESENTARÁ "LA CONQUISTA DE LO INÚTIL" EN LA S.U.M. DE PUERTO WILLIAMS

Buenos días región.

circovirtual

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Juan Pablo Corvalán y Camilo Ramírez, integrantes del Colectivo Artístico Circo Virtual, dieron a conocer los detalles de su regreso a la región de Magallanes con presentaciones y talleres en Puerto Williams.

En el marco del Mes de las Infancias y como antesala a una nueva edición del festival Cielos del Infinito, el colectivo inició este fin de semana su paso por Puerto Natales y Punta Arenas, concluyendo esta etapa de su gira nacional en la capital de la Provincia Antártica Chilena. Allí, el público local podrá disfrutar de sus montajes más recientes con entrada liberada.

Las funciones se realizarán en la Sala de Uso Múltiple (S.U.M) de Puerto Williams. El jueves 14 de agosto, a las 19:00 horas, se presentará “La conquista de lo inútil”, obra dirigida a público desde los 5 años que “sigue la rutina de un bodeguero que redescubre la maravilla en los objetos más simples y cotidianos, invitando a un viaje sensorial y lúdico”.

El viernes 15, también a las 19:00 horas, será el turno de “Lipika, sobre la creación del caballo”, historia de un hombre y una mujer que, al observar la noche estrellada, presencian la llegada de un caballo desde el firmamento a la tierra. Esta obra es protagonizada por los co-directores Javiera Osorio Ghigliotto y Juan Pablo Corvalán.

El programa forma parte del actual Plan de Gestión del colectivo, patrocinado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Compañías de Trayectoria de las Artes Escénicas, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este 2025, Circo Virtual celebra 23 años de creación con el estreno de una nueva obra y una gira nacional de exhibición.

Toda la información sobre la gira regional está disponible en los canales oficiales de Circo Virtual (@circo_virtual) y Cielos del Infinito (@cielosdelinfinito).



ESTE JUEVES, CIRCO VIRTUAL PRESENTARÁ "LA CONQUISTA DE LO INÚTIL" EN LA S.U.M. DE PUERTO WILLIAMS

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

parricidio

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

¿CUÁNTO DURA EL RESORTE DE UNA CAMA Y CUÁNDO HAY QUE RENOVARLA?

LANZAMIENTO DE LAS XXVIII JORNADAS GANADERAS DE MAGALLANES

CARLOS ESCAFFI: "NOS CANSAMOS DE CANDIDATOS IMPUESTOS, DEMOSTRARÉ QUE LOS PERROS DE LA CALLE COMO YO PODEMOS HACERNOS ESCUCHAR"

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
