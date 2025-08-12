ESTE JUEVES, CIRCO VIRTUAL PRESENTARÁ “LA CONQUISTA DE LO INÚTIL” EN LA S.U.M. DE PUERTO WILLIAMS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Juan Pablo Corvalán y Camilo Ramírez, integrantes del Colectivo Artístico Circo Virtual, dieron a conocer los detalles de su regreso a la región de Magallanes con presentaciones y talleres en Puerto Williams.

En el marco del Mes de las Infancias y como antesala a una nueva edición del festival Cielos del Infinito, el colectivo inició este fin de semana su paso por Puerto Natales y Punta Arenas, concluyendo esta etapa de su gira nacional en la capital de la Provincia Antártica Chilena. Allí, el público local podrá disfrutar de sus montajes más recientes con entrada liberada.

Las funciones se realizarán en la Sala de Uso Múltiple (S.U.M) de Puerto Williams. El jueves 14 de agosto, a las 19:00 horas, se presentará “La conquista de lo inútil”, obra dirigida a público desde los 5 años que “sigue la rutina de un bodeguero que redescubre la maravilla en los objetos más simples y cotidianos, invitando a un viaje sensorial y lúdico”.

El viernes 15, también a las 19:00 horas, será el turno de “Lipika, sobre la creación del caballo”, historia de un hombre y una mujer que, al observar la noche estrellada, presencian la llegada de un caballo desde el firmamento a la tierra. Esta obra es protagonizada por los co-directores Javiera Osorio Ghigliotto y Juan Pablo Corvalán.

El programa forma parte del actual Plan de Gestión del colectivo, patrocinado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Compañías de Trayectoria de las Artes Escénicas, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este 2025, Circo Virtual celebra 23 años de creación con el estreno de una nueva obra y una gira nacional de exhibición.

Toda la información sobre la gira regional está disponible en los canales oficiales de Circo Virtual (@circo_virtual) y Cielos del Infinito (@cielosdelinfinito).





