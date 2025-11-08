8 de noviembre de 2025
CARTELERA CULTURAL 08 DE NOVIEMBRE
Seremi cultura, artes y patrimonio región de Magallanes.
Esta es la selección de panoramas de la presente semana, de nuestra Cartelera Cultura:
Noticias
Relacionadas
Con esta entrega, ambas ciudades refuerzan su vínculo histórico y proyectan nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos cultural, educativo y patrimonial.
Con esta entrega, ambas ciudades refuerzan su vínculo histórico y proyectan nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos cultural, educativo y patrimonial.
Noticias
Destacadas