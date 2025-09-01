MAGALLANES DEFINE SUS CARTAS PARLAMENTARIAS: SERVEL ACEPTA 18 CANDIDATURAS Y RECHAZA 2 EN EL DISTRITO 28

Este lunes 1 de septiembre de 2025, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer las resoluciones que establecen la aceptación y rechazo de candidaturas presentadas para las elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo 23 de noviembre.

El proceso se cerró a las 23:59 horas del 18 de agosto, con la revisión de requisitos legales concluida el 21 del mismo mes. Las candidaturas aceptadas serán inscritas en el Registro Especial en la oportunidad que establece la ley, mientras que las reclamaciones e impugnaciones podrán presentarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones hasta el sábado 6 de septiembre.

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, correspondiente al Distrito 28, se declararon las siguientes candidaturas:

Candidaturas aceptadas

Cambio por Chile:











Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano de Chile)









Juan Srdanovic Arcos (Independiente – Partido Republicano de Chile)









Javiera Calvo Rifo (Partido Social Cristiano)









Ramón Aguilar Tobar (Partido Nacional Libertario)







Unidad por Chile:











Javiera Morales Alvarado (Frente Amplio)









Verónica Aguilar Martínez (Independiente – Partido Radical de Chile)









Ivania Paz Salinas Villanueva (Partido Comunista de Chile)









Pablo Bussenius Cornejo (Partido Socialista de Chile)







Chile Grande y Unido:











Ricardo Hernández Cremaschi (Evolución Política)









Jennifer Rojas García (Renovación Nacional)









Graciela Andrade Pacheco (Independiente – Unión Demócrata Independiente)









Christian Matheson Villan (Independiente – Unión Demócrata Independiente)







Verdes, Regionalistas y Humanistas:











Rodrigo Utz Contreras (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)









Thomas Alarcón Almonacid (Federación Regionalista Verde Social)







Partido de la Gente:











Abel Alejandro Fernández Trappe (Partido de la Gente)









Roberto Sahr Domian (Partido de la Gente)







Independientes:











Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech









Claudia Paola Barrientos Sánchez







Candidaturas rechazadas

Verdes, Regionalistas y Humanistas:











Rosa Garay Matamala (Independiente – Federación Regionalista Verde Social)







Partido de la Gente:





​





Alejandra Elizabeth Toro Abello (Partido de la Gente)

​



</div>





​

