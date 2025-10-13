13 de octubre de 2025
CADEM: JARA SE MANTIENE LÍDER DE LA PRIMERA VUELTA, PERO SERÍA SUPERADA POR KAST, MATTHEI Y PARISI EN EL BALOTAJE
La última medición muestra que Jeannette Jara sigue liderando en primera vuelta, pero con un escenario adverso en una eventual segunda vuelta.
La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, correspondiente a la segunda semana de la segunda semana de octubre, muestra que Jeannette Jara se mantiene líder de la primera vuelta con 28% (+1pto), , seguida por José Antonio Kast con 23% y Evelyn Matthei con 14%.
Más atrás se ubican Johannes Kaiser con 11%, Franco Parisi con 10%, Harold Mayne-Nicholls con 3% (-1pto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1% (+1pto).
El escenario en segunda vuelta
En segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 11pts (47% vs 36%), mientras Matthei la derrotaría por 12pts (46% vs 34%). Además, Kast vencería a Matthei por 8pts (38% vs 30%). Parisi se impondría a Jara por 4pts (40% vs 36%) y Kaiser empataría con ella (39% vs 39%).
Fuente: cnnchile.com
OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO NATALES TERMINA CON PAREJA DETENIDA Y DECOMISO DE COCAÍNA, ÉXTASIS Y DINERO EN EFECTIVO
Durante controles vehiculares en el marco de un operativo contra la trata de personas, fueron incautadas más de 90 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis y un vehículo de alta gama.
