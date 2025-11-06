Punta Arenas,
6 de noviembre de 2025

MAGALLANES CELEBRA LA NOCHE DE LOS TEATROS CON CUENTACUENTOS, DRAMATURGIA Y RADIOTEATRO

​La región se suma este viernes 7 de noviembre a la iniciativa nacional del Ministerio de las Culturas, con una intervención teatral colectiva y gratuita en el Liceo Luis Alberto Barrera, desde las 19.00 horas.

RADIOTEATRO

​Este viernes 7 de noviembre se conmemorará en todo el país la Noche de los Teatros 2025, una iniciativa organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fomentar la activación de los circuitos teatrales y la democratización del acceso a las artes escénicas.

La jornada de este año, que se desplegará en distintos teatros, salas y espacios culturales del territorio, rendirá homenaje al destacado actor, director y académico chileno, Héctor “Tito” Noguera, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015.

En Magallanes, la iniciativa impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se celebrará en el Liceo Luis Alberto Barrera (Av. Colón N° 1250), a las 19.00 horas. Se trata de una intervención teatral colectiva, un espectáculo orientado a toda la familia y de acceso gratuito, centrado en el trabajo de destacadas creadoras y creadores locales.

El programa considera la presentación de Smoking Band (agrupación de la obra de teatro Smoking Concert); narración oral a cargo de Julia Contadora de Historias; recreación de "La mano", capítulo del Doctor Mortis, un clásico del radioteatro magallánico y llevado a escena por la compañía CajaTeatro; y en el cierre de la jornada la obra "Maestra del Fin del Mundo", inspirada en el paso de Gabriela Mistral por la región de Magallanes e interpretada por La Última Compañía.

El seremi de las Culturas, Luis Navarro, destacó la importancia de sumarse a esta conmemoración nacional con un sello regional. "Estamos muy contentos de activar la Noche de los Teatros en Magallanes, ofreciendo a la ciudadanía un programa variado que releva el talento de nuestras creadoras y creadores. Invitamos a la comunidad a disfrutar de estas funciones gratuitas, que reflejan el compromiso de la Seremi por fomentar el acceso a la cultura y fortalecer el vínculo entre las y los artistas locales y el público", señaló la autoridad.

Esta actividad nacional permite fortalecer la circulación artística y la participación de los públicos a lo largo de todo Chile. La cartelera completa de las actividades se encuentra disponible en chilecultura.gob.cl.


Exposicion del Dcotro Sergio Laudsic

CON AMPLIA CONCURRENCIA SE DESARROLLARON LAS XIV JORNADAS DE "MAGALLANES, ISLAS AUSTRALES Y ANTÁRTICA CHILENA" Y I FORO "DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN EN MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA"

“OPERACIÓN FORTALEZA 3” FINALIZÓ CON 1.857 FISCALIZACIONES Y 37 DETENIDOS EN MAGALLANES

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

REEMPLAZAN VETUSTO SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN EL CEIA

islmagallanesreglamento

ISL CAPACITA A PREVENCIONISTAS DE MAGALLANES SOBRE NUEVO REGLAMENTO DE RIESGOS LABORALES

CICLO DE PIANO (1)

COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DEL PIANISTA ARMANDS ABOLS

parisiarchi

"¿VOTARÍA POR EL FACHO O POR EL COMUNACHO?": PARISI EXPLICA CONCEPTOS Y SU POSTURA EN SEGUNDA VUELTA

