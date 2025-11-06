DOCENTES REPRESENTARON A MAGALLANES EN EL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS

Un equipo de profesores de Magallanes participó en el XIV Congreso Nacional del Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias (ICEC), realizado en la Universidad de Chile, los días 22 y 23 de octubre, bajo el lema "Prácticas científicas para la alfabetización científica". El evento congregó a más de 200 participantes de todo el país, promoviendo el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias pedagógicas.





La región estuvo representada por una nutrida delegación de profesionales, destacando la presencia de Javier Garay Miranda (Escuela Hernando de Magallanes), quien presentó una ponencia; Macarena Oyarzún Hernández (Escuela Villa Las Nieves), expositora de póster; y María Victoria Lobos Mihovilovich (Escuela Dellamira Rebeca Aguilar), con una muestra didáctica.





Además, asistieron al evento: Valeria Fuentes, Marcela Galindo, Cynthia Faúndez, Myriam Pontigo, Jennifer Peña, Jeremías González y Paola Cárcamo, provenientes de diversos establecimientos de Punta Arenas y Natales.





Jeremías González, docente de la Escuela Coronel Santiago Bueras, valoró la instancia: "Este congreso reafirmó mi compromiso con una enseñanza de las ciencias inclusiva, crítica y transformadora. Participar en ponencias, talleres y muestras didácticas fortaleció mi mirada pedagógica desde distintos niveles educativos y enfoques como la sostenibilidad, la inclusión y el trabajo con comunidades".





Por su parte, Macarena Oyarzún, expresó que el encuentro "fue una experiencia enriquecedora para compartir, aprender y generar redes. Redescubrimos que se puede hacer ciencia desde lo cotidiano, con sentido y creatividad. No podemos esperar el cambio: el cambio somos nosotros".





María Lobos Mihovilovich, agregó: "Fue muy educativo observar las ideas de colegas de todo el país. Me sentí emocionada de representar a mi región junto a mi colega. El ambiente fue de cooperación y camaradería, lo que nos ayuda a avanzar hacia un trabajo pedagógico colaborativo".





El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó que "esta instancia reunió a educadores de todo el país para reflexionar sobre la enseñanza de las ciencias y compartir experiencias que impulsan la innovación pedagógica. La participación de nuestros docentes es clave para fortalecer la calidad educativa en Magallanes, llevando nuevas ideas y estrategias que enriquecen el aprendizaje en las aulas. Su compromiso reafirma que la educación científica es un pilar fundamental para formar estudiantes críticos y preparados para el futuro, conectando saberes locales con desafíos globales".





El coordinador de la Macrozona Austral del Programa ICEC, Adrián Paredes, destacó que "nos llena de orgullo la participación de las y los docentes de Magallanes en este congreso nacional. Su presencia refleja el compromiso de nuestra región con una educación científica contextualizada, colaborativa y transformadora. Desde la Universidad de Magallanes valoramos profundamente este trabajo conjunto, que fortalece la innovación pedagógica desde los territorios".





El evento incluyó conferencias magistrales de expertas internacionales, presentaciones nacionales e instancias de diálogo que reafirmaron el valor del programa ICEC como política pública que promueve la formación docente, el desarrollo profesional y el trabajo en red en torno a la educación científica.

