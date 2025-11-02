COLEGIO DE PROFESORES ENVIÓ CARTA A PRESIDENTE BORIC SOLICITANDO ELIMINACIÓN DE GLOSA PRESUPUESTARIA QUE CONSIDERAN INHUMANA, AMENAZANTE Y AUTORITARIA

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile le envió una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, por el Presupuesto de la Nación y particularmente debido a la glosa que disminuye los recursos a los Servicios Locales de Educación Pública.

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar, especificó que se trata de la glosa número dos la que señala: las dotaciones de funcionarios y funcionarias docentes y no docentes, máximas que debe tener cada Servicio Local de Educación Pública, SLEP.

Para el líder gremial docente ello “no guarda relación con la realidad y corresponde exclusivamente a un ajuste económico, que no coincide con la realidad y con las necesidades de las comunidades educativas en cada uno de los servicios locales. Eso es lo que reclamamos. Hay un criterio neta y exclusivamente económico, sin considerar, por ejemplo, la realidad de las escuelas rurales, de los niños con necesidad educativas especiales”.

Agregó Aguilar, “en esa glosa se fuerza desde parte de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a los directores ejecutivos a hacer despidos masivos, de no hacerlo se les amenaza con despedirlos a ellos. Textual señala: esta adecuación debe realizarse en el periodo comprendido entre la publicación de la presente ley, o sea, diciembre y el inicio del año escolar 2026, marzo. El incumplimiento de esta obligación significará haber incurrido en la causal señalada en la letra E del artículo 23 de la ley 21040”.

“O sea, la Dipres no solamente se mete en cuestiones técnicas pedagógicas que no le corresponden en esta glosa, sino que además amenaza a los directores ejecutivos, que, si no hacen los despidos masivos que le están imponiendo, entonces ellos van a ser despedidos” denunció Mario Aguilar.

Para el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores “esto nos parece inaceptable y es lo que le planteamos al Presidente de la República en esta carta y esperamos que la corrija. No es propio de un Gobierno que se dice cercano a los trabajadores y con sensibilidad social, recurrir a la amenaza de despidos masivos para hacer ajustes económicos sin tomar en cuenta la realidad y las necesidades pedagógicas que tiene cada servicio. Esto es inconcebible”.

Recordó el líder Gremial Docente que “esto no lo veía desde los tiempos de la dictadura. Ni siquiera en gobiernos de derecha que hemos tenido en el periodo democrático, tuvimos la amenaza de este tipo, que se le diga a los directores de los servicios locales, usted hace los despidos que le estoy obligando o se va despedido”.

Para Mario Aguilar Arévalo, Presidente del Gremio Docente, esta situación “nos parece autoritaria y amenazante. Es impropio que se proceda de ese modo. Hemos conversado con distintos parlamentarios para pedirles que rechacen esto y tuvimos buena acogida en todos los sectores políticos y confiamos que el Presidente de la República, tenga la sensibilidad suficiente para ordenar que se retire esta glosa, porque no corresponde, es inhumana, amenazante y autoritaria”.

