ANA MARÍA GONZÁLEZ GALLI DESTACA EL VALOR DE LOS ESPACIOS MULTISENSORIALES EN LA EDUCACIÓN EN ENTREVISTA CON POLAR COMUNICACIONES

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Directora de la Asociación Mundial de Estimulación Multisensorial (ISNA) y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Estimulación Multisensorial, Ana María González Galli, entregó detalles del Conversatorio Internacional: Beneficios de los espacios multisensoriales en educación, que se realizará este martes 8 de octubre desde las 15:30 horas en la Escuela Padre Alberto Hurtado.

Durante la entrevista, González Galli explicó que la estimulación multisensorial constituye una herramienta educativa inclusiva que promueve el bienestar y la comunicación a través de los sentidos, favoreciendo tanto los procesos de aprendizaje como la atención a la diversidad dentro del aula. En ese contexto, el conversatorio busca compartir experiencias y reflexionar sobre cómo estos espacios contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento del trabajo pedagógico. La directora destacó además la importancia de generar estos espacios de diálogo y formación docente, que permiten avanzar hacia una educación más inclusiva y sensible a las necesidades de cada niño y niña.



