PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA INVITA AL JUBILEO DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS ESTE MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DESDE LAS 12HRS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, padre Bernardo Astudillo, conversó sobre la próxima celebración del Jubileo de las comunidades educativas, que se realizará el miércoles 15 de octubre a las 12:00 horas en el templo jubilar de la misma parroquia.

Durante la entrevista, el sacerdote extendió una invitación abierta a los establecimientos educacionales, sus docentes, estudiantes y familias, para participar de este momento de encuentro y reflexión en el marco del año jubilar. Astudillo destacó que esta instancia busca fortalecer la fe, la esperanza y la unión de la comunidad escolar en torno a valores compartidos y al sentido espiritual que inspira esta conmemoración.

El Jubileo de las comunidades educativas forma parte de una serie de actividades que la Parroquia Nuestra Señora de Fátima está impulsando durante octubre, mes que tiene especial significado para sus feligreses. La ceremonia del miércoles contará con la participación de delegaciones de distintos colegios de Punta Arenas y se espera que sea una jornada marcada por la alegría, la oración y el compromiso con la educación integral inspirada en el mensaje cristiano.





